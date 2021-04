Inicia un nuevo mes y los fans de dramas se preguntan quiénes de sus estrellas predilectas estarán de cumpleaños en abril. Por ello, en esta nota resolvemos la interrogante y presentamos el listado completo de los actores coreanos que abrazan un año más de vida en esta cálida época del año.

Figuras de K-dramas íconos ya emitidos como Love alarm 2, It’s okay to not be okay, Mr. Queen y Flower of evil aparecen en este especial. También encontrarás el nombre de un actor que está dando de qué hablar mientras se acerca el estreno de su serie Snowdrop.

Cumpleaños de Jung Hae In

¿Qué día es el cumpleaños de Jung Hae In? 1 de abril

1 de abril Año de nacimiento de Jung Hae In: 1988

1988 Drama más popular de Jung Hae In: Something in the rain y el próximo estreno Snowdrop

Yang Kyung Won

¿Qué día es el cumpleaños de Yang Kyung Won? 1 de abril

1 de abril Año de nacimiento de Yang Kyung Won: 1981

1981 Drama más popular de Yang Kyung Won: Vincenzo y Crash landing on you

Shin Min Ah

¿Qué día es el cumpleaños de Shin Min Ah? 5 de abril

5 de abril Año de nacimiento de Shin Min Ah: 1984

1984 Drama más popular de Shin Min Ah: Oh, my Venus

Kim Jung Hyun

¿Qué día es el cumpleaños de Kim Jung Hyun? 5 de abril

5 de abril Año de nacimiento de Kim Jung Hyun: 1990

1990 Drama más popular de Kim Jung Hyun: Mr. Queen y Crash landing on you

Seo Ye Ji

¿Qué día es el cumpleaños de Seo Ye Ji? 6 de abril

6 de abril Año de nacimiento de Seo Ye Ji: 1990

1990 Drama más popular de Seo Ye Ji: It’s okay to not be okay

Shin Hyun Bin

¿Qué día es el cumpleaños de Shin Hyun Bin? 10 de abril

10 de abril Año de nacimiento de Shin Hyun Bin: 1986

1986 Drama más popular de Shin Hyun Bin: Hospital playlist

Yoo Yun Suk

¿Qué día es el cumpleaños de Yoo Yun Suk? 11 de abril

11 de abril Año de nacimiento de Yoo Yun Suk: 1984

1984 Drama más popular de Yoo Yun Suk: Hospital playlist y Mr. Sunshine

Ahn Hyo Seop

¿Qué día es el cumpleaños de Ahn Hyo Seop? 17 de abril

17 de abril Año de nacimiento de Ahn Hyo Seop: 1995

1995 Drama más popular de Ahn Hyo Seop: Romantic doctor 2 y Abyss

Lee Joon Gi

¿Qué día es el cumpleaños de Lee Joon Gi? 11 de abril

11 de abril Año de nacimiento de Lee Joon Gi: 1982

1982 Drama más popular de Lee Joon Gi: Flower of evil

Song Kang

¿Qué día es el cumpleaños de Song Kang? 23 de abril

23 de abril Año de nacimiento de Song Kang: 1994

1994 Drama más popular de Song Kang: Love alarm y Sweet home

Kim Tae Ri

¿Qué día es el cumpleaños de Kim Tae Ri? 24 de abril

24 de abril Año de nacimiento de Kim Tae Ri: 1990

1990 Drama más popular de Kim Tae Ri: Mr. Sunshine

Jung Da Bin