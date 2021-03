La programación de dramas coreanos se renueva en abril con historias de fantasía, acción y thriller. Kim Bum vuelve a la TV como protagonista luego de su aclamada actuación en Tale of the nine tailed. El mes también trae el comeback de Jung Yong Hwa, quien no había estado en una serie de ficción desde el 2017.

Además, llega el remake coreano de una famosa serie británica y un drama de terror para los amantes del thriller.

Taxi driver / Model taxi

K-drama basado en un webtoon del mismo nombre. Revela la historia de una compañía de taxis que da un servicio particular a sus usuarios: encontrar venganza tras ser ignorados por la justicia. El equipo busca a los perpetradores para castigarlos por sus crímenes.

Fecha de estreno: 9 de abril (viernes y sábados)

Canal: SBS

Actrices y actores de Taxi driver

Lee Je Hoon es Kim Do Ki

es Kim Do Ki Esom es Kang Ha Na

es Kang Ha Na Kim Eui Sung es Jang Sung Chul

es Jang Sung Chul Pyo Ye Jin es Go Eun

Tráiler de Taxi driver:

Law school

Drama de misterio con temática legal que sigue un incidente inesperado en la escuela de Derecho más prestigiosa del país. Profesores y estudiantes pondrán a prueba sus habilidades para resolver este caso.

Fecha de estreno: 14 de abril (miércoles y jueves)

Canal: JTBC

Actrices y actores de Law school

Kim Myung Min es el profesor Yang Jong Hoon

es el profesor Yang Jong Hoon Kim Bum es Han Joon Hwi

es Han Joon Hwi Ryu Hye Young es Kang Sol

es Kang Sol Lee Jung Eun es la profesora Kim Eun Sook

Tráiler de Law school:

Sell your haunted house / Daebak Real State

Para los amantes del terror y la fantasía. La historia sigue a Hong Ji Ah, una agente de bienes raíces que puede ver fantasmas y exorcisar casas embrujadas. Su negocio es adquirir propiedades que tengan este problema y obtener ganancias. Se encontrará con Oh In Bum, experto en estafas que en realidad no cree en la existencia de espíritus.

Fecha de estreno: 14 de abril (miércoles y jueves)

Canal: KBS

Actrices y actores de Daebak Real State

Jang Na Ra es Hong Ji Ah

es Hong Ji Ah Jung Yong Hwa es Oh In Bum

es Oh In Bum Kang Hong Seok es Chief Heo

Tráiler de Sell your haunted house:

Undercover

Remake coreano de la serie de la BBC One. Han Jung Hyung es un agente del servicio de inteligencia. Cuando trabajaba de encubierto en un caso secreto conoció a su esposa, una abogada de derechos civiles.

La identidad oculta de Han Jung Hyung estará en juego una vez que Choi Yeon Soo sea nominada a la Oficina de Investigación Anticorrupción de Altos Oficiales.

Fecha de estreno: 23 de abril (viernes y sábado)

Canal: JTBC

Actrices y actores de Undercover

Ji Jin Hee es Han Jung Hyun

es Han Jung Hyun Kim Hyun Joo es Choi Yeon Soo

es Choi Yeon Soo Heo Joon Ho es Lim Hyeong Rak

es Lim Hyeong Rak Kim Soo Jin es Min Sang Ah

Tráiler de Undercover:

Dark hole

Thriller de acción de OCN sobre supervivencia. La gente de Muji lucha desesperada contra mutantes, quienes son personas que se han transformado al inhalar humo oscuro de un sumidero.

Fecha de estreno: 24 de abril (sábado y domingo)

Canal: OCN

Actrices y actores de Dark hole

Kim Ok Bin es Lee Hwa Sun

es Lee Hwa Sun Lee Joon Hyuk es Yoo Tae Han

es Yoo Tae Han Park Geun Rok es Choi Seung Tae

Tráiler de Dark Hole: