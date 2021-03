Bright y Win: en qué se diferencian con sus personajes, según los actores

En un nuevo making off de 2gether: the movie, GMMTV reveló una entrevista exclusiva de Bright Vachirawit y Win Metawin, donde hablaron sobre las similitudes y diferencias entre sus personajes y la vida real.

Win sobre Bright, Sarawat y Tine

El primer video en ser publicado en YouTube fue el del popular Snowpower, quien habló de Tine, Sarawat y su mejor amigo P’Bright.

Win Metawin explicó que gracias a su personaje en 2gether: the series su concepto del amor cambió.

“Mi perspectiva del amor se ha ampliado. Nunca había experimentado el amor y el cuidado que se tiene hacia otra persona, pero cuando llegué a ser Tine, supe lo que era que dos personas se amen y quieran estar juntos. Lo entiendo más. Mi mente se abrió al interpretar este personaje (Tine) me iluminó que este tipo de amor es muy lindo”.

Cuando se le consultó qué diferencias existían entre la personalidad de Bright Vachirawit y Sarawat, su personaje en el drama BL tailandés, Metawin sostuvo:

“Sarawat se parece más a un personaje de ficción es callado, antisocial e introvertido. P’Bright es una persona reservada, pero no tanto como Sarawat”.

Bright sobre Win, Tine y Sarawat

En la entrevista a Bright Vachirawit durante el making off de 2gether: the movie, el actor también habló sobre Win Metawin, Tine y su personaje Sarawat.

El artista tailandés destacó las cualidades de su mejor amigo y señaló que es un poco diferente a Tine de 2gether: the series.

“Creo que Win es divertido y amigable como Tine, pero él no está tan malhumorado y piensa demasiado como Tine. Metawin tiene autoestima y no sigue a sus amigos tanto como lo hace Tine”.

Respecto a la perspectiva que tiene Bright Vachirawit sobre su personaje Sarawat en el drama BL, dijo lo siguiente:

“Sarawat no es el tipo de persona que le dice al mundo que ‘te cuidaré mejor’, ‘estaré contigo para siempre’ o ‘te amo’. Sarawat es más de acciones, como ‘¡Oye! eres una persona importante en mi vida quiero estar contigo’. Así es como yo también he cambiado. No sé mucho, solo lo hago. Eso es lo que aprendí de Sarawat”.

Duración de 2gether: the movie

La revelación sobre 2gether: the movie llegó de la mano de Bright Vachirawit. El actor contó que la película que protagonizará junto a Win Metawin tendrá una duración de dos horas.

“Esta película me recuerda cuando se emitió la serie. Creo que los fanáticos también extrañan ese sentimiento. Serán dos horas en el cine donde podrás volver a ver Sarawat y Tine. Verás lo que les está pasando a ambos ahora mismo”.

2gether: the movie será estrenado el 22 de abril de 2021 en los cines de Tailandia.

.