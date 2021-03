The world of the married: actriz admite denuncia de bullying y pide perdón

La estrella del drama The world of the married, Shim Eun Woo, aceptó las acusaciones de bullying levantadas contra su persona y pidió disculpas públicas por los daños. Su caso se suma al de numerosas estrellas locales envueltas en similares denuncias, como el actor Jisoo, quien abandonó River where moon the rises tras confirmar sus violentas acciones del pasado.

¿Qué pasó con Shim Eun Woo?

A inicios del marzo, una usuaria de la comunidad en línea acusó a la famosa coreana de violencia escolar. Mediante su publicación, la denunciante, autoidentificada como excompañera de la secundaria, reveló los desagradables episodios que vivió en aquella época.

Según alegó, no sufrió abuso físico, pero fue víctima de intensa violencia psicológica y asilamiento social, y habría sido Shim Eun Woo quien lideró las acciones al someterla a maltrato emocional extremo, conforme relata Soompi.

Shim Eun Woo, The world of the married, bullying

Agencia de Shim Eun Woo responde

En una primera publicación, la firma representante de la actriz coreana de 28 años negó las acusaciones.

La empresa afirmó que los recuerdos de su representada no eran claros, pero que ella “nunca se había involucrado en una mala conducta”. Adicionalmente, compartió que una de las amigas de Eun Woo peleó con la denunciante, y por ello su grupo de amistades y la excompañera en cuestión no tenían una buena relación.

Sin embargo, la hermana mayor de la presunta víctima de bullying refutó la posición de la etiqueta. Además, aseguró que contaba con testigos capaces de respaldar la versión de su familiar.

Shim Eun Woo acepta las acusaciones

Después de sostener una reunión presencial con la demandante, el 28 de marzo, la figura de K-dramas publicó un extenso post en el que narró su propia versión, aceptó sus acciones del pasado y pidió perdón a los afectados.

Este es el comunicado en español, según traducción de Soompi.

Primera parte de la publicación de Shim Eun Woo sobre denuncia de bullying. Foto: captura Soompi