The Penthouse 2: filtran fotos de grabación final de la segunda temporada

Todos pendientes del final de The Penthouse 2. El K-drama con Lee Ji Ah, Eugene y Kim So Yeon despedirá su segunda temporada el primer viernes de abril. El capítulo anterior dejó a todos pensando en el futuro de Oh Yoon Hee. Sin embargo, esa no sería la única incógnita pendiente para la tercera entrega de la serie.

La producción de The Penthouse se caracteriza por su alta discreción. Por ejemplo, los actores revelaron que la temporada anterior no descubrieron quién era el asesino de Hera Palace hasta poco antes de grabar sus escenas sobre ese tema.

No obstante, algunas imágenes del rodaje del capítulo 13 de The Penthouse 2 se filtraron por las redes sociales. El último día de grabación del K-drama fue el 30 de marzo.

*Posibles spoilers de The Penthouse 2

En estas capturas se ve a los miembros de Hera Club vestidos como prisioneros. Aparecen Joo Dan Tae, Cheon Seo Jin, Yoon Chu, Kang Mari, Sanga y Kyujin. Todos ellos habían complotado para archivar la muerte de Min Seol Ah en la primera temporada del K-drama.

K-fans comparten fotos del set de rodaje de The Penthouse 2. Foto: vía Twitter

The Penthouse 2: los villanos del K-drama aparecen con uniforme de prisioneros. Foto: vía Twitter

The Penthouse 2: Cheon So Jin y Kang Mari. Foto: vía Twitter

¿Qué pasa con Oh Yoon Hee? En una esquina también se ve a Eugene sosteniendo su celular, por lo que su personaje no habría cometido suicidio como aparentaban los últimos segundos del cap 12.

The Penthouse 2: fotos del rodaje del ep 13. Foto: vía Twitter

Una teoría señala que quizá Oh Yoon Hee decidió entregarse a la policía confesando haber matado a la hija de Shim Su Ryeon para poder estar en paz con su conciencia.

Hablando del pasado, también se filtró lo que sería un flashack de Joo Dan Tae. Aquí aparece Um Ki Joon con un look desaliñado, totalmente opuesto a su imagen de empresario adinerado, y frente a él se ve a Lee Ji Ah.

La locación es un estudio de tatuajes, por lo que este momento correspondería a la época en que Joo Dan Tae vivía su romance con Na Aegyo. El villano del drama estaría recordando cuando su amante se hizo el famoso dibujo de la mariposa en el hombro.

Lee Ji Ah en rodaje del ep 13 de The Penthouse 2. Foto: vía Twitter

Um Ki Joon y Lee Ji Ah en rodaje del ep 13 de The Penthouse 2. Foto: vía Twitter

Um Ki Joon y Lee Ji Ah en rodaje del ep 13 de The Penthouse 2. Foto: vía Twitter

The Penthouse 2 podría llegar a su pico más alto de audiencia tras su episodio 13. Solo con su penúltimo capítulo alcanzó 29,2% y batió el récord de la primera temporada. Su final se estrenará el 2 de abril por SBS.