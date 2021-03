The Penthouse 2: filtran fotos de grabación final de la segunda temporada

Kim So Yeon interpreta a Cheon So Jin en la serie de intriga The Penthouse. Foto: SBS

Imágenes difundidas por fans coreanos revelan algunos spoilers del capítulo 13, episodio final de The Penthouse 2. ¿Que pasará con los personajes de Hera Palace?