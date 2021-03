Snowdrop: personaje de Jisoo de BLACKPINK será modificado, según jTBC

Luego de la petición de cancelar el drama Snowdrop por parte de usuarios de internet coreanos, quienes acusaban a la producción de romanizar los hechos de 1987, que marcaron la historia de Corea del Sur con muertes y torturas de universitarios, jTBC emitió un extenso comunicado en el que anunció la modificación del personaje de Jisoo de BLACKPINK y aclaró que la sinopsis que se filtró no es la correcta.

La cadena surcoreana explicó que el K-drama también conocido como Seolganghwa no se centrará en un movimiento de democratización, sino en las elecciones presidenciales.

Asimismo, jTBC dijo que Snowdrop de Jisoo y Jung Hae In será una historia hipotética que mostrará al Gobierno militar y el Ministerio de Seguridad cómo conspiran contra la dictadura norcoreana para mantener el poder.

Sobre Im Soo Ho, interpretado por el actor de Goblin, la cadena surcoreana explicó que al llamarlo “‘agente oculto (del otro bando)’ se refería a que tiene una postura inicial, pero la cambia para hacer lo correcto”.

Respecto a Eun Young Cho, personaje de Jisoo de BLACKPINK, se le cambiará de nombre en el drama, según jTBC. Esta decisión recae debido a que, diversos internautas la han estado relacionando con la activista Chun Young Cho y destacó que su intención no era representar a la líder de estudiantil.

Esta es la traducción al español del comunicado emitido por la producción del drama Seolganghwa.

“JTBC revela repetidamente su posición ante la controversia sobre el drama Snowdrop.

Incluso después del anuncio de la postura sobre Seolganghwa, JTBC está volviendo a aconsejar que se resuelva el malentendido de la especulación y las críticas que continúan.

La controversia actual surge de información fragmentaria compuesta por una combinación de sinopsis incompleta filtrada y parte de la introducción del personaje. La sospecha se suma a la información fragmentada y el contenido que no es verdadero se empaqueta como un hecho. Por supuesto, esto es responsabilidad del personal de producción que no ha gestionado a fondo la materia prima.

En consecuencia, JTBC tiene la intención de buscar comprensión mediante la divulgación de algunos de los contenidos de Snowdrop.

1. Me gustaría hablar de la polémica por la desaprobación del movimiento democratizador. Seolganghwa no es un drama sobre el movimiento de democratización. El escenario en el que los protagonistas masculinos y femeninos participan o lideran el movimiento de democratización no existe en ningún lugar del guion. Más bien aparece un personaje que fue injustamente oprimido por espías bajo el régimen militar en los años 80.

2. El trasfondo y el motivo de los principales acontecimientos de Snowdrop no es el movimiento de democratización, sino la elección presidencial de Jungkook de 1987. Se desarrolla una historia imaginaria en la que poderes creados, como el Gobierno militar y el Ministerio de Seguridad, cooperan con la dictadura norcoreana para mantener el poder.

3. Bajo este trasfondo, los agentes Nampa y Angi-bu que lo siguen aparecen como los personajes principales. No son representantes de sus respectivos gobiernos u organizaciones. Son personajes que resaltan el deseo injusto de poder para recrear el gobierno, y una mirada crítica del Ministerio de Seguridad, que responde activamente a ello. Por ello, también se apunta que se embellecen las actividades de espionaje y los departamentos de seguridad.

4. El motivo de la expresión del agente oculto como ‘del otro bando’ es porque se niega a mostrar una postura. También se le presenta como un una persona que da la espalda a las organizaciones corruptas y hace lo que cree que es correcto hasta el final.

5. El nombre del personaje no está relacionado con el activista por la democracia Chun Young Cho. Sin embargo, como algunos señalaron que les recuerda a la líder estudiantil, optaremos cambiaremos el nombre de Eun Young Cho (personaje de Jisoo de BLACKPINK).

JTBC hará todo lo posible para recibir buenas críticas como drama completo”.

