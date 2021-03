Park Bo Young y Seo In Guk: de Abyss al K-drama Doom at your service

En 2019, Park Bo Young dio vida a la bella Go Se Yeon en el drama de romance y fantasía Abyss. En la citada y sonada serie, Seo In Guk le acompañó brevemente al hacer una aparición especial en el capítulo 1.

Dos años después, los famosos actores coreanos se vuelven a unir en un nuevo proyecto televisivo del mismo género llamado Doom at your service, en el que interpretarán a los protagonistas, una pareja inmersa en un amor fatal.

¿De qué trata Doom at your service?

Doom at your service es una serie de romance y fantasía que gira en torno a Myul Mang, personificación de la fatalidad que destruye todo lo que toca, y una editora de novelas web llamada Tak Dong Kyung que pone en juego su vida al firmar un peligroso contrato con él para librarse de su destino.

Póster oficial de Doom at your service. Foto: Soompi

Actores de Doom at your service

Park Bo Young es Tak Dong Kyung

es Tak Dong Kyung Seo In Guk es Kim Sa Ram / Myeol Mang

es Kim Sa Ram / Myeol Mang Lee Soo Hyuk es Cha Joo Ik

es Cha Joo Ik Kang Tae Oh es Lee Hyun Kyu

es Lee Hyun Kyu Shin Do Hyun es Na Ji Na

Los actores Park Bo Young y Seo In Guk son las figuras principales de Destruction, próximo K-drama de tvN. Foto: composición La República / BH / Story J Company

Sobre el nuevo K-drama

El K-drama también conocido como Destruction o Un día, la destrucción entró por la puerta de mi casa significará el regreso individual de Park Bo Young y Seo In Guk a la pantalla chica después de dos años.

Está dirigido por Kwon Young Il (Search WWW y Suits) y cuenta con el guion original de Im Me A Ri.

Estreno de Doom at your service

Las imágenes de la lectura del guion con Park Bo Young y Seo In Guk llegaron a mediados de marzo. Mientras tanto, no se ha revelado la fecha exacta del estreno de Doom at your service, pero es oficial que saldrá al aire por tvN en mayo del 2021, tras el final de Navillera, de Song Kang.