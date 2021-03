Snowdrop continuaría rodaje con Jisoo y Jung Hae In, según fotos filtradas

Nuevas imágenes de Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In filmando indican que el proceso de producción de Snowdrop seguiría en pie pese a que numerosos ciudadanos coreanos exigen su cancelación por presunta distorsión de un suceso sensible de su historia reciente.

En los días previos, el K-drama histórico y de fantasía Joseon exorcist salió del aire con apenas dos episodios emitidos debido a la violenta reacción local por la inclusión de elementos chinos y otros factores que afectaban la verdad sobre el pasado y la cultura de Corea del Sur, según las denuncias.

En medio de la problemática, no se salvaron de las críticas otras series ya emitidas o de próximo estreno que incluyen en su trama la historia del citado país. Principalmente, la mirada negativa se volcó hacia Snowdrop, drama anunciado como el primer trabajo televisivo protagónico de Jisoo, miembro mayor de la famosa girlband de K-pop BLACKPINK.

Canal emitió un comunicado oficial respaldando a los creadores de Snowdrop. Foto: composición/Naver

¿Por qué quieren cancelar Snowdrop?

El caso de Snowdrop resulta más entramado que el de Joseon exorcist, pues no solo los antifans buscan que frene la producción o se modifiquen puntos importantes de la trama. Muchos seguidores de Jisoo, Jung Hae In, Yoo In Na y más actores involucrados se suscriben a las exigencias ante el temor de que el proyecto en curso mancille el nombre de sus estrellas predilectas.

Las acciones contra el drama van desde boicot hasta peticiones formales a la Casa Azul, esto último secundado con más de 50.000 firmas de los ciudadanos locales.

Hasta el 26 de marzo KST, 40,000 usuarios firmaron la petición sobre la suspensión de Snowdrop. Foto: captura

Como se vino reportando, Snowdrop asocia a su trama el Movimiento democrático y la lucha de junio (June struggle) al estar ambientado en 1987, periodo en el que las autoridades violentaron los derechos humanos de protestantes universitarios que abogaban por elecciones democráticas en plena dictadura militar.

Para quienes exigen el cese de la producción, los detalles oficiales hasta ahora revelados indican la romantización del violento período. Asimismo, a los detractores indigna el uso del nombre de Cheon Young Cho, una de las lideresas estudiantiles, la locación tomada como ambiente principal (Hosu Female University, claustro que jugó un papel fundamental en el suceso histórico), y más.

Snowdrop: Young Cho fue una líder activa del movimiento pro-democracia de los 80s. Foto: vía Twitter

Nuevas fotos de Jisoo y Jung Hae In

En medio de la controversia, en la comunidad en línea han sido filtradas imágenes de Jisoo y Jung Hae In durante el proceso de rodaje. Conforme a las cuentas de SNS, estas fueron captadas por transeúntes cerca a la Universidad de Keimyung en Daegu la mañana del 27 de marzo KST.

A continuación, las capturas referidas.

Jung Hae In y Jisoo en el rodaje de Snowdrop. Foto: Twitter / @YadiraRoxana07

Jisoo en el rodaje de Snowdrop. Foto: Twitter / @YadiraRoxana07