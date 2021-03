Jimin y Jin de BTS sorprenden a fans con versiones a capela de sus hits

En una nueva muestra de su talento y amor por ARMY, Jimin sorprendió a los fans la noche del domingo 28 KST regalando en Twitter 7 videoclips cortos en los que se le aprecia cantando a capela junto a Jin mientras retornan en auto a su hogar.

La ronda de agasajos por parte de los ídolos de BTS inició con el coro del single en inglés “Dynamite”, el más grande éxito musical del 2020. Dicho post se volvió viral en cuestión de minutos y, actualmente, ya supera el millón de ‘me gusta’.

El primer tuit de Jimin cantando a capela con Jin acumula más de un millón de 'me gusta'. Foto: captura Twitter / @BTS_twt

Park Jimin y Kim Seokjin también interpretaron otros cuatro temas de su reciente álbum de estudio BE. Estas fueron “Blue & grey”, “Telephany”, “Disease” y el título principal “Life goes on”, el cual que hizo historia al convertirse en la primera canción en coreano que ocupó el primer lugar de Billboard Hot 100.

Por supuesto, no podían faltar piezas individuales de los famosos coreanos. Por ello, compartieron con los ARMY interpretaciones a capela de “Moon” y “Filter”, esta última con algunas divertidas complicaciones debido a que el mayor desconocía la letra. Las citadas canciones de Map of the soul: 7 fueron interpretadas originalmente por Jin y Jimin, según el orden de mención.

Tendencias mundiales sobre Jimin y Jin tras videos publicados. Foto: captura Twitter / @ParkJimin_Spain

Tras la ronda de videos, los ídolos se ubicaron en destacadas posiciones de las tendencias mundiales de Twitter con las frases “Jimin and Jin”, “Jinmin”, y más.

Puedes ver aquí el fragmento de “Dynamite” que subió ‘ChimChim’. Al igual que esta, todas las versiones mencionadas se encuentran disponibles en la cuenta oficial de BTS (@BTS_twt).

Récord de “Life goes on”

En noticias relacionadas, “Life goes on” acaba de convertirse en el decimoquinto MV de BTS en alcanzar las 300 millones de vistas en YouTube. La canción principal de BE fue liberada el 20 de noviembre del 2020, lo que significa que tardó poco más de cuatro meses en lograr la marca.