The Penthouse 2: ¿cuándo se estrena el episodio final y la tercera temporada?

La segunda parte de la historia protagonizada por Lee Ji Ah, Kim So Yeon y Eugene llega a su conclusión. SBS alista todo para el final de The Penthouse 2, drama que es un éxito de sintonía local y que también tiene una nutrida audiencia en el extranjero.

The penthouse: war in life es una serie de intriga que retrata las ambiciones de familias adineradas residentes en Hera Palace. Para su segunda temporada, la trama giró alrededor del ataque a Bae Ro Na (hija de Oh Yoon Hee) y la búsqueda de Na Aegyo tras la muerte de Shim Su Ryeon en la primera entrega.

Fecha del final de The Penthouse 2

Aunque en un primer momento se anunció que la segunda temporada tendría 12 episodios, luego la guionista confirmó que había entregado 13 guiones. Una de las actrices también se fotografió sosteniendo el libreto para el capítulo 13 de The Penthouse.

Ahn Yeon Hong interpreta a la tutora de Eunbyeol. Foto: Instagram

El capítulo final de The Penthouse 2 se estrenará el 2 de abril a las 10 p. m. KST por SBS TV.

Por otro lado, al igual que la despedida a la primera parte, SBS lanzará un episodio especial de entrevistas con el elenco. The penthouse: hidden room saldrá al aire el sábado 3.

Tercera temporada de The Penthouse

Por otro lado, la tercera temporada de la historia de Hera Palace sigue creando expectativa. Según un reporte de Daily Sports, ya se habría separado un espacio en la programación de SBS para The Penthouse 3.

Originalmente, el drama fue planeado con dos temporadas de 21 episodios cada una; sin embargo, al final se decidió dividir la segunda parte. Por ese motivo, The Penthouse 3 contará con 12 capítulos .

Citando a oficiales del Drama bureau, el medio informa que el estreno de la tercera temporada se contempla para junio y se emitiría solo un episodio por semana.

Sin embargo, según un representante de la producción de la serie, todavía no hay decisión concluyente respecto a la emisión de The Penthouse 3.