Kim Soo Hyun, el actor coreano mejor pagado: cuánto ganaría con That night

El sueldo de Kim Soo Hyun acaparó titulares el viernes 26 marzo. Según datos de un medio local, el protagonista de Dream High y My love frome the stars mantendría su estatus como el actor coreano mejor pagado de la industria debido a su nuevo proyecto, el K-drama That night.

La serie que anunció su contrato a inicios de enero le habría asignado un salario de 500 millones de wones (aproximadamente 440.000 dólares americanos) por cada episodio grabado. Este dato se filtró vía OSEN y fue difundido rápidamente por otros medios locales.

Kim Soo Hyun causa sensación con su salario tentativo. Foto: OSEN

Tal monto sería la ganancia más alta que recibe un actor por una producción coreana, y podría crecer aun más al considerar bonos por PPL (product placement) y regalías por retransmisión en otras plataformas.

No obstante, otros oficiales de la industria mostraron su incredulidad por este dato, ya que normalmente el costo de producción de un episodio de miniserie alcanza los 600 millones de wones. “No es algo usual en el sistema de dramas domésticos”, expresó un especialista para Star.MK

Consultados por esta información, su agencia Gold Medalist decidió mantener reserva. “No podemos confirmar reportes sobre su salario. Es un tema confidencial”, declaró un representante para Star News

Desde su proyecto anterior, el K-drama It’s okay to not be okay, Kim Soo Hyun se convirtió en el actor coreano mejor pagado de la industria. En esta serie, su sueldo base fue de 200 millones de wones (165.000 dólares) más regalías de publicidad, monto que lo ubicó por encima de colegas como Hyun Bin y Lee Min Ho.

Kim Soo Hyun protagonizará el remake coreano de la serie británica Criminal case. Foto: composición LR / BBC / Gold Medalist

Por otro lado, That night, el nuevo drama en el que trabaja el actor de 33 años, es un remake de la serie Criminal Justice de la BBC. Kim Soo Hyun tomará el rol de un estudiante universitario sospechoso de asesinato, papel que estaba a cargo del actor Ben Whishaw en su versión original.

Se sabe que el K-drama That night tendrá ocho episodios y podría estrenarse a finales del 2021.