Joseon exorcist: Jang Dong Yoon pide perdón por actuar en drama cancelado

Tras la cancelación definitiva del drama Joseon exorcist, el actor Jang Dong Yoon se pronunció con una extensa carta. En este texto, el protagonista pide disculpas por haber participado en el proyecto que fue criticado duramente con argumentos de distorsión a la historia coreana.

Jang Dong Yoon, actor en ascenso tras su destacada aparición en School 2017 y The tale of Nokdu, interpretaba al príncipe Choongnyeong (luego asciende como rey Sejong) en Joseon exorcist. Esta megaproducción pretendía innovar en el género de terror al llevarlo a la época de la dinastía Joseon, creando una narrativa de fantasía donde hechiceros y espíritus malignos intervendrían en el destino de los personajes.

Sin embargo, la audiencia le dio la espalda al K-drama con solo dos episodios emitidos. Entre los motivos se argumentó la presencia de elementos chinos en las escenas (controversial en el contexto actual de disputas culturales entre Corea del Sur y China) y la representación de reyes y príncipes que son sumamente respetados en la historia nacional.

A través de un post de su agencia Dongyi company, Jang Dong Yoon decidió ofrecer disculpas personales a los televidentes por su participación en este proyecto. El actor de 28 años, que incluso sufrió un accidente en el set, lamentó no haberse dado cuenta de que el proyecto sería polémico.

Statement oficial de Dongyi Company sobre Jang Dong Yoon. Foto: Instagram

Esta es la traducción de su carta:

“Pasé mucho tiempo reflexionando. Aunque quizá no pueda satisfacer a quienes se decepcionaron de mí, escribo esto con la esperanza de que al menos pueda responder a quienes sí esperaban una respuesta como miembro del elenco principal de Joseon exorcist.

No tengo excusas. Solo estoy sinceramente arrepentido. No evalué correctamente que esta producción sería problemática, ello porque fui ingenuo y perezoso. Solo consideré la producción desde una perspectiva limitada, la de un actor evaluando una pieza creativa. Pasé por alto los lentes con los que lo miraría la sociedad. Fue un grave error.

Creí que no había razón por la cual rechazar esta producción, pues era una gran oportunidad de trabajar con un director respetado y compañeros de experiencia a los que admiro. En la visión limitada de mis elecciones, creí que esta era la mejor opción. Fue debido a mi descuido.

Siempre he tratado de cultivar lo mejor de mis habilidades, creyendo que si vives de acuerdo a tus principios y no cometes errores inmorales puedes caminar con la frente en alto. A pesar de ello, me he involucrado en este vergonzoso incidente profesional y estoy reflexionando por los eventos recientes. Sé muy bien que mi profesión está fuertemente atada al amor del público y su aceptación. Por eso, si al leer esta carta perciben solo excusas, lo aceptaré con modestia.

No pretendía que este fuese un portal de mis emociones y sentimientos, pero al ser lo más sincero posible se ha convertido en una carta así. Si generosamente aceptan mis disculpas, tomaré las lecciones importantes de este evento en mi corazón y les mostraré una faceta madura en el futuro”.