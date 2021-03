Seo Shin Ae confirmó que Soojin de (G) I-DLE le hizo bullying por 2 años

Luego de que Soojin de (G) I-DLE revelara a sus fans un extensa carta negando todas las acusaciones sobre acoso escolar en su contra, en la parte final de su atestado pidió a Seo Shin Ae aclare la denuncia anónima que las vinculaba y así fue. La actriz de 22 años contó su verdad y reveló que fue víctima de hostigamiento por parte de la idol K-pop y sus compañeros durante su época estudiantil.

La intérprete del K-drama Justice team: Fly high escribió un amplio mensaje desde su cuenta oficial y verificada en Instagram detallando los maltratos que recibió por los estudiantes de su salón de clase, donde incluyó a la artista de Cube Entertainment.

Carte de Seo Shin Ae en Instagram

Post de Seo Shin Ae en Instagram sobre Soojin. Foto: @seoshinae

Esta es la traducción al español sobre el testimonio de Seo Shin Ae sobre Soojin de (G) I-DLE y el caso de bullying en Instagram.

“Hola, soy la actriz Seo Shin Ae.

Hace 10 años, yo era joven y no era muy valiente. Pero si ahora dudo y me asusto de nuevo, me sentiría decepcionada de mí en el futuro, así que he decidido ser fuerte esta vez.

Estuve activa en la industria del entretenimiento desde que era joven, pero en la escuela, yo era una estudiante como todos los demás. Cambie de escuela secundaria en el primer semestre del octavo grado e intenté llevarme bien con mis nuevos compañeros.

La persona que habló de mí constantemente hacía cosas malas, me criticaba, hacía ataques personales y se reía de mí casi todos los días con su grupo de amigos, ya sea que yo estuviera en mi camino a la escuela, en el pasillo durante el receso, o en la cafetería. Ellos dirían cosas como: “Ella ni siquiera es tan bonita, ¿cómo puede ser una celebridad?”, “es una marginada” y “¿qué les gusta a los profesores acerca de ella?¿por qué tiene tratamiento especial?”.

Puedo entender que hayan estado celosas y tuvieran envidia porque también eran jóvenes. Las cosas que dijeron podrían haber parecido comentarios insensatos que realmente no tenían mucho significado. Pero esas palabras me hirieron profundamente y todavía las recuerdo. Estas palabras me dejaron marcas y mi miedo de las personas comenzó a crecer. También es cierto que el miedo puede convertirse en traumas y eso me llevó a tener una personalidad introvertida, lo cual se volvió un obstáculo muy grande para mí en la secundaria. Me di cuenta que no es sólo el abuso físico, sino también el abuso mental lo que puede dejar cicatrices a una persona de por vida.

Ella dice que no lo recuerda y que nunca me habló, y eso es cierto. Siempre fue un ataque de una sola parte con sus insultos. Es una pena que ella haya llegado a la conclusión de que sus palabras y las acciones que hizo junto a su grupo no eran ciertas. No sé qué evidencia o testigos tiene, pero quiero preguntar si su memoria selectiva es lo suficientemente genuina como para explicar todo lo que estoy mencionando.

Si hay alguien ahí que actualmente está lidiando contra el bullying, por favor sé fuerte y pide ayuda. Yo no pude hacerlo y pensé que las cosas se volverían mejor con el tiempo. Pero me estoy dando cuenta que nada se ha vuelto mejor.

Siento mucho que este incidente haya preocupado a muchas personas. Estoy esperando volver a verlos a todos nuevamente como una actriz y no por mis asuntos personales. Con abril llegando pronto, espero que todos tengan un buen mes. Y aunque estamos todos exhaustos debido al coronavirus, espero que encuentren la fuerza para seguir adelante. Gracias”.

Ante las fuertes revelaciones de Seo Shin Ae, los fans de Soojin de (G) I-DLE han entrado en un acalorado debate y esperan el pronto pronunciamiento de Cube Entertainment.

¿Quién es Soojin de (G) I-DLE?

Seo Soojin nació el 9 de marzo de 1998 en Bongddam, Hwaseong, Corea del Sur.

Debutó como miembro de (G) I-DLE el 2 de mayo de 2018.

¿Quién es Seo Shin Ae?

Seo Shin Ae o Sun Sin Ae, nació el 20 de octubre de 1998 en Hwaseong, Corea del Sur.

Su primer trabajo como actriz fue para la película Quiz King en 2005. Mientras que, para el mundo de los K-dramas participó en Thank you de MBC en 2007.

