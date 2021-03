Jin de BTS reflexiona: “Después de beber no debo de usar las SNS”

El último 25 de marzo, Jin se mantuvo muy activo en Weverse, posteando y respondiendo los mensajes de ARMY. Y tras un día de estas interacciones el miembro mayor de BTS sorprendió con su reflexión.

Todo empezó con una foto de Seokjin sosteniendo un sobre de dinero (800.000 wones), que ganó durante su participación en el programa You quiz on the block.

“Nadie me lo pidió, así que guardaré todo para mí”, escribió el idol de BTS en Weverse.

Post de Jin de BTS con el dinero que ganó en You quiz on the block. Foto: Weverse

Posterior a esta interacción, un ARMY le escribió sin imaginar que Jin le respondería.

Fan : “¿Dónde planeas gastar el 1M KRW? (¿Quizás lo estás gastando en artículos de MapleStory de nuevo?)”.

: “¿Dónde planeas gastar el 1M KRW? (¿Quizás lo estás gastando en artículos de MapleStory de nuevo?)”. Jin de BTS: “Actualmente estoy ahorrando para verterlo todo en una bañera y darme un baño de dinero”.

Jin y su sueño con bañarse en dinero. Foto: Weverse

Luego de esta confesión, el hermano de Jin troleó al idol de BTS por haber revelado su “sueño”.

Esta es la traducción al español de su post en Instagram: “Hola, soy el señor Kim ‘Inclinado’. Sí, elegí el nombre yo mismo. Pero ¿en serio? Ni siquiera algo como Iron Man o Batman, en qué estaba pensando. Por supuesto una persona que no piensa dos veces antes de hacer algo. Pasaron muchas cosas durante el día. Incluso se publicaron artículos sin tener ningún contenido o punto en particular. Seokjin hyung debe ser famoso. Sin embargo, como su hermano menor me parece absurdo que esté pensando en bañarse sobre 20 billetes de 50.000 wones, para una escala de alguien tan famoso como él. En cuanto a mí, he recogido más y me voy a bañar. Gracias por divertirse conmigo y que tengan un buen día a todos”.

Hermano de Jin trolleó al idol de BTS tras revelar sobre su deseo. Foto: Instagram

Posterior a estas interacciones divertidas de Jin y su hermano, el mayor de BTS volvió a postear y reflexionó diciendo lo siguiente: “Seokjin-ah después de beber no debo de usar las SNS... Nota mental”.