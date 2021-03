Baekhyun de EXO cumplirá servicio militar: ¿qué pasará con su álbum Bambi?

Baekhyun de EXO ingresará al servicio militar en los próximos días. El idol compartió las noticias directamente a sus fans a través de una transmisión por Instagram Live.

La estrella K-pop lanzará su tercer EP Bambi el 30 de marzo, un mini álbum con cinco canciones. Los teasers del MV y fotos promocionales se han estado publicando día a día como conteo regresivo. Sin embargo, causó extrañeza que los shows musicales de la siguiente semana (M Countdown, Music Core, Music Bank, Inkigayo) no anunciaran su presencia.

Baekhyun inició la transmisión por Instagram el viernes 26 y dejó ver que está bastante ocupado saliendo de un lado a otro para preparar su comeback. Aún así, deseaba hablar con EXO-L y contarles algo importante.

“Realmente me preguntaba si debería contarles a inicios de marzo o esperar a después. Pensé sobre ello innumerables veces. Al coordinar la fecha de enlistamiento solo logramos postergarla hasta marzo. Por eso es que no puedo agendar actividades en abril”, expresó notablemente decepcionado.

Baekhyun señaló que, aunque no vaya a promocionar “Bambi” en televisión, ha grabado contenido en YouTube y Vlive para que los fans puedan verlo cuando no esté. El cantante también explicó que por su preparación de comeback no había podido pasar mucho tiempo con sus padres, así que se reunió con ellos recientemente.

“Pero no estemos más tristes, todavía queda algo de tiempo. He preparado muchas cosas como el unboxing del álbum. Disfrutemos ese momento”, expresó antes de despedirse.

Además de EXO-L, Lay Zhang también estuvo atento a las palabras de Baekhyun. El integrante chino de EXO dejó varios comentarios en la transmisión como “no estés triste” o “¡fighting, Baekhyun!”.

Lay Zhang comentó transmisión de Baekhyun. Foto: capturas

Con esta revelación, solo queda esperar la fecha exacta del ingreso de Byun Baekhyun al servicio militar. Esta se confirmará con un comunicado de la agencia SM Entertainment como es usual.

Baekhyun será el sexto miembro de EXO en enlistarse por un promedio de 18 a 24 meses dependiendo si realiza servicio activo o como trabajador civil. El próximo 29 de marzo ingresará Chanyeol. Ambos se encuentran en el límite de edad para cumplir su deber obligatorio como ciudadanos de Corea del Sur.