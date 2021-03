Memory of tomorrow: Seo Ye Ji y Kim Kang Woo confrontados en nuevo thriller

La próxima película coreana Memory of tomorrow ha confirmado su estreno para abril mediante el primer póster oficial con los protagonistas Seo Ye Ji y Kim Kang Woo.

Del género thriller, la cinta narra la historia de Soo Jin, una mujer que adquiere la capacidad de ver el futuro luego de perder la memoria producto de un accidente, y que en el proceso de reconstruir sus recuerdos descubre una insólita verdad acerca de su esposo Ji Hoon.

Seo Ye Ji y Kim Kang Woo protagonizan Memory of tomorrow. Foto: composición LR / Gold Medallist / C-JES

El póster liberado de Memory of tomorrow refleja el contraste de la pareja principal por las expresiones de los actores y la paleta de colores. Mientras que el personaje de Kim Kang Woo mantiene un expresión fría, Seo Ye Ji mira hacia el horizonte anonadada por lo que sería el visionado del futuro.

La imagen también agrega información imprescindible, como la frase que da pistas de la verdadera naturaleza del esposo de Soo Jin: “Cuando vi el mañana, eras un asesino”.

Asimismo, en la parte inferior se anuncia el estreno en los cines de Corea del Sur durante el mes de abril (día exacto por confirmar).

Póster promocional de Memory of tomorrow, cinta con Seo Ye Ji y Kim Kang Woo. Foto: Seo Yoo Min

El thriller coreano será el debut de Seo Yoo Min como director de largometrajes. Anteriormente, el PD destacó como guionista de las producciones “The last princess”, “You call it passion”, “A dramatic night” y “Happiness”.

También será el primer trabajo de Seo Ye Ji tras el K-drama It’s okay to not be okay, y marcará su regreso a la pantalla grande a dos años de la cinta dramática Quantum physics, del 2019.

En cuanto a Kim Kang Woo, se convierte en su primer estreno en el cine después de New year blues, película romántica coprotagonizada con Yoo In Na, Yoo Yun Suk, Lee Yeon Hee, Lee Dong Hwi, que salió a la luz en febrero del 2021.