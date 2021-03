Lee Jong Suk volvió a las pasarelas en el 2021 Seoul Fashion Week

Lee Jong Suk nuevamente en las pasarelas. El actor coreano sorprendió como uno de los modelos de la marca Beyond Closet para el 2021 Seoul Fashion Week, el prestigioso evento de moda que adaptó sus actividades a formato virtual por el contexto de la pandemia.

La colección del diseñador Ko Tae Yong fue parte del día 3 y su desfile fue transmitido vía canales digitales. Este se grabó en el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Corea sin presencia de público.

El encargado de abrir la pasarela fue Lee Jong Suk, quien vistió jeans y una casaca con estampado como primer outfit. El famoso también fue el último modelo en aparecer antes del saludo final del creador de las piezas.

A través de un comunicado por su agencia A-Man Project, Lee Jong Suk comentó lo siguiente sobre su participación en el desfile de modas:

“Ha pasado mucho tiempo desde que estuve en la pista de modelaje. Recientemente, en una entrevista mencioné que quería sorprenderlos con algo nuevo. Mi presencia en la pasarela fue parte de ello”

“Sé que hay muchas dificultades en varios rubros, incluyendo la industria de la moda. Espero que todos, incluyendo mis fans, permanezcan saludables. Ojalá todos superemos estos tiempos difíciles ayudándonos mutuamente”, expresó el protagonista de While you were sleeping.

Lee Jong Suk en el desfile de Beyond Closet, colección F/W. Foto: A-Man Project

Cabe precisar que Lee Jong Suk inició su carrera como modelo mucho antes de ser estrella de televisión.

Su debut en las pasarelas fue a los 15 años con la marca Seoul Collection. Por ello, Lee Jong Suk fue reconocido como el modelo masculino más joven en participar de la semana de la moda de Seúl. Con su porte de 1.86 m, se desempeñó con éxito en este rubro hasta el 2010, cuando concretó su transición como actor de K-dramas.

Actualmente, sus admiradores esperan su regreso a la pantalla chica, pues estuvo en hiatus desde el 2019 hasta inicios del 2021 por el cumplimiento de su servicio militar.