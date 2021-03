Kim So Hyun y Na In Woo: así graban los besos de River where the moon rises

Después de la salida de Ji Soo en pleno rodaje de River where the moon rises debido a las revelaciones de su vida pasada, los espectadores evidenciaron preocupación por el devenir del drama. En particular, muchos se preguntaban si el actor que ocuparía la plaza vacía del protagonista masculino lograría conectarse con la estrella femenina Kim So Hyun para continuar dando vida a la historia de amor de Ondal y Pyeonggang en esta nueva adaptación del clásico cuento de Goguryeo.

Este desafío fue asumido por Na In Woo, artista con 5 años de experiencia que, recientemente, venía de llamar la atención por su interpretación de Kim Byung In en Mr. Queen, otro K-drama histórico muy comentado durante su emisión.

Na In Woo reemplazó completamente a Ji Soo en River where the moon rises. Foto: KBS

Afortunadamente para los fans de River where the moon rises, el actor de 26 años, a la altura de su creciente reconocimiento, viene recibiendo elogios por el sello personal que otorga al héroe Ondal y su química en pantallas con Kim So Hyun.

Otro punto a su favor es la confianza que ha entablado con su coestrella en el corto tiempo que llevan compartiendo el proyecto. Ello se hace evidente en los detrás de escenas (BTS) que se revelan de manera posterior a la emisión de los capítulos semanales.

Y en un reciente video de los BTS, los protagonistas vuelven a emocionar por su relación una vez se apagan las cámaras, momento en que dejan de ser una pareja romántica para jugar bromas entre sí sin dejar de lado su profesionalismo.

Detrás de escena de Na In Woo y Kim So Hyun en River where the moon rises. Foto: captura YouTube / 빅토리콘텐츠

Además, a partir del minuto 4:20 podrás apreciar el proceso de rodaje de las comentadas escenas de besos, y en particular, cómo Na In Woo se vuelve tímido en dichas jornadas mientras lidera la situación Kim So Hyun, actriz de 21 años con más de una década de experiencia en el rubro de los K-dramas.