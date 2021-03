Jinyoung de GOT7 reaparece con cambio de look en Instagram Live

El 25 de marzo, Jiyoung de GOT7 reapareció con un sorprendente cambio de look a través un Instagram Live. Los Ahgase se mostraron muy emocionados al ver la actualización del idol, debido a que llevaba algunos días inactivo.

El artista de BH Entertainment lució completamente diferente al estilo que tuvo los últimos siete años; ahora, luce una cabellera larga y se está dejando crecer la barba y bigote.

Los Ahgase no dejaron pasar estos detalles y le dedicaron mensajes de ánimo tras reaparecer en Instagram

Jinyoung en el Insta Live. Foto: Instagram

Durante la conversación en línea por Instagram Live, Jiyoung comentó sobre cómo se siente en medio de la pandemia, sus futuros planes, e incluso cantó a capela.

Sobre su situación ante la COVID-19, el miembro de GOT7 sostuvo que extraña la cercanía que tenía con sus Ahgase durante sus presentaciones en vivo.

“Debido a la pandemia, no hay conciertos, no podemos actuar frente a nuestros fans, así que estoy pensando en encender el vivo de esa manera y cantar para ustedes algunas veces”, indicó.

Jinyoung de GOT7 ahora es artista de BH. Foto: Instagram

Asimismo, Jinyoung comentó sobre sus futuros planes y resaltó que, además de la actuación, planea continuar cantando para sus Ahgase.

“Algunos fans estaban preocupados de que no volviera a cantar otra vez, es por eso que hice “Encore”. No se preocupen, seguiré (cantando)”, expresó.

Jinyoung de GOT7 haciendo un "corazón" para sus fans en el Insta Live. Foto: Instagram

Sobre cómo se encuentran los demás miembros de GOT7, el idol K-pop prefirió no entrar en detalles, pero sí hizo un comentario sobre Youngjae.

“La vida ha sido fácil... Estoy ocupado, pero feliz. En estos días todos los chicos también están ocupados, Youngjae se está preparando para el musical... ¿Era Song of the sun o The sun’s song? Pero todo el mundo está ocupado”.

Para sorpresa de sus fans latinas y mientras leía los comentarios que le dejaban durante su Instagram Live, Jiyoung soltó una amorosa frase en español: “Te amo”.

Asimismo, el miembro activo de GOT7 se animó a realizar un cover de la canción “At my worst” de Pink Sweat$.