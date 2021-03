Corea del Sur aprueba ley contra sasaeng o stalkers con hasta 5 años de cárcel

Luego de una campaña de petición por parte de fanáticos de K-pop y ciudadanos en general de Corea del Sur, se aprobó en la Asamblea Nacional la legalización de la Ley de Penalización por Delitos por Talking, dirigida principalmente hacia sasaeng o stalkers de actores y cantantes K-pop.

Dicho nuevo ordenamiento jurídico recibirá como condena de 3 a 5 años de cárcel y el pago de una multa máxima de 50 millones de won.

La ‘ley denominada contra sasaeng’ estipulaba que el comportamiento de acecho era acercarse o seguir a la otra parte en contra de la voluntad de esta, esperar o mirar en una residencia, intentar contactarlos y más.

¿Qué es un sasaeng?

En los últimos años se han estado incrementando casos de acosadores de idols coreanos, que sobrepasan el término fans, al seguir a los artistas hasta sus casas o esperarlos fuera de ellas.

Algunos lograban obtener sus números telefónicos privados, y hasta su hostigamiento se direccionaba hacia sus familiares o amigos.

Las personas que realizan este tipo de acciones son conocidos como sasaeng o stalkers.

Casos de sasaeng

A lo largo de los años, los fans han estado lidiando con estas personas, tratando de identificarlas para poner en evidencia sus actos y así poder frenarlos.

Artistas como BTS, BLACKPINK, TWICE, MONSTA X, SEVENTEEN, y la gran mayoría de grupos han sufrido el acoso por parte de un sasaeng.

En julio de 2020, Youngjae de GOT7 reveló que recibió amenaza de un sasaeng y envió el siguiente mensaje.

“Deja de pasar al frente de la estética. ¿Y me estás amenazando? Cuando me tomaste fotos en secreto hablando con otras personas en un café y luego se me acercó y me preguntó: ‘¿Puedo publicar esto?’ Si quieres ver cómo se arruina la vida de una persona, publica tus fotos y siéntelas por ti mismo”.

Mensaje de Youngjae sobre sasaeng. Foto: captura Instagram / @333cyj333

También se encuentra el caso de Nayeon de TWICE, quien no fue acosada por un coreano, sino un alemán, quien logró camuflarse en el vuelo de avión donde iba y la asustó.

El acosador de Nayeon no cesa en sus intentos por acercarse a la estrella K-pop. Foto: composición LR / JYP

Otro de los casos recientes es lo vivido por los chicos de ENHYPEN, quienes sufrieron de hostigamiento en el aeropuerto de Gimpo en Seúl, cuando ni siquiera habían debutado como cantantes.