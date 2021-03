BTS tráiler del MV “Film out”: teorías y lo que sabemos de ‘BTS, The Best’

Big Hit Entertainment sorprendió al lanzar el primer tráiler oficial del MV “Film out” de BTS, single japonés, a las 00.00 horas del 26 de marzo en Corea del Sur y Japón. Como era de esperarse, aquí te contamos lo que ARMY plantea como teorías y más.

El video en YouTube superó el millón de ‘Me gusta’ luego de dos horas de haber sido estrenado. Asimismo, los ARMY volvieron tendencial mundial los hashtags y frases: #FilmOutbyBTS, BTS THE BEST, JUNGKOOK PROD y #FilmOutiscoming.

Según las redes sociales oficiales de BTS, la fecha de lanzamiento de “Film out” será el próximo 2 de abril a las 00.00 horas (KST) y en simultaneo con los otros países dependiendo de su diferencia horaria. Junto con la distribución de single en las plataformas de música, se revelará al mismo tiempo un video musical dirigido por Rumpens.

Sobre la nueva canción de RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook, “Film out” es el tema principal de la versión japonesa de la película Signal. Asimismo, se supo que el maknae del grupo participó en la composición y colaboró con el número de atrás.

Por otro lado, el significado sería: “Es una balada profundamente emotiva que se acerca al corazón de los oyentes con una hermosa melodía, pensando en esa persona que te sigue viniendo a la mente, esa persona que, incluso ahora, no desaparece de tu corazón”.

Imagen promocional de BTS, The best. Foto: Big Hit

La versión A y B del álbum BTS, The Best tendrá seis canciones, e incluirá todos los making of de algunos MV, desde “Blood sweat and tears” – versión japonesa hasta “Film out”. También se mostrarán por primera vez escenas inéditas en el momento del lanzamiento del single.

Teorías de ARM sobre “Film out” de BTS

Luego del lanzamiento del tráiler, ARMY empezó las especulaciones sobre las teorías de “Film out” del álbum BTS, The Best. Aquí algunas recopilaciones: