BTS en You quiz on the block: Jin aclara por qué tuvo poco tiempo en escena

La aparición especial de BTS en You quiz on the block fue uno de los tópicos más comentados del día 24 de marzo, fecha en la que se estrenó en Corea del Sur por el canal tvN. Los artistas más representativos del país asiático encantaron a la audiencia con sus respectivos talentos para las variedades y sus historias de vida que compartieron en entrevistas a profundidad.

Además de participar de manera grupal, Jimin, RM, Jungkook, V, J-Hope, Suga y Jin brillaron individualmente mientras sinceraban sus pensamientos en el show conducido por los MC Yoo Jae Suk y Se Ho.

Sin embargo, los fans ARMY notaron que el miembro mayor, Kim Seokjin, contó con menos tiempo en pantalla en comparación con sus compañeros. La situación provocó malestar y esto se vio reflejado en las quejas vertidas en la página web oficial del programa de tvN, principalmente.

En medio del fastidio de los espectadores, el vocalista y visual de BTS se dirigió a Weverse para explicar, de manera personal, el motivo de las breves escenas individuales que tuvo.

Jin, bts, you quiz on the block

El ídolo K-pop de 28 años, aclaró en la plataforma creada por su empresa: “Cuando pensé en las cosas que había dicho en You quiz on the block, sentí que solo había hablado de cosas deprimentes, así que les pedí que lo editaran je, je”.

Luego de su mensaje, las quejas en la página del programa están siendo eliminadas progresivamente.

Entrevista a Jin

Compartimos un extracto de la entrevista a Jin. En el siguiente video, el también actor rememora el discurso de los MAMA 2018, donde reveló que BTS estuvo a punto de disolverse en aquel entonces.

Seokjin es tendencia

Después de su participación en You quiz on the block y la intervención en Weverse, el nombre de Seokjin se mantuvo en las tendencias de Twitter en 14 países. Entre estos destacaron los latinoamericanos México, Colombia, Chile y Perú, conforme reportó la fanbase mexicana @SeokJin_MX.