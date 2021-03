PENTAGON estrena nueva versión del MV de “Do or not” dedicado a UNIVERSE

Luego de conseguir el primer puesto en la lista de chart de álbumes más vendido de iTunes en Perú y el número 13 en el mundo, PENTAGON sorprendió a sus fanáticos estrenando una nueva versión del MV de “Do or not”, canción principal de su undécimo mini álbum titulado Love or take, a través de YouTube.

A cuatro horas de haber sido lanzado el nuevo clip, el grupo K-pop superaba las 36.000 reproducciones en la plataforma de video.

En el Music Clip “Do or not” de PENTAGON aparecen los miembros activos en un formato vertical de video, donde cada uno empezó a cantar sus líneas y aparecía en la parte superior.

Sobre Love or take

El undécimo mini álbum de PENTAGON tiene siete canciones. Hiu y Wooseok trabajaron en la composición de “10 second”, “Do or not”, “That’s me” y “Sing”.

Asimismo, Kino formó parte como compositor de “Baby i love you”. El líder de Pentagon cantó en solitario y compuso “Young sentiment”, pista extra del disco.

Portada del álbum Love or take de PENTAGON. Foto: Cube

Actividades de PENTAGON sin Hui, ni Jinho

Shinwon reveló que ante la ausencia de Hui, su líder y Jiho están trabajando con mayor determinación. “A un 150%”, según el integrante de PENTAGON.

Para Hongseok es fácil de percibir la falta de los dos miembros en el grupo. “Nos prepararemos mucho para que nuestras presentaciones no se sientan diferentes”.

Hui y Jinho de PENTAGON. Foto: YouTube

MV oficial de “Do or not” en YouTube

Al 24 de marzo, el MV “Do or not” de PENTAGON superó los 16 millones de reproducciones en YouTube.