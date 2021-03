Jimin sobre qué significa ARMY para él: “Son las personas que amo”

Los miembros de BTS fueron invitados especiales del último episodio de You quiz on the block de la cadena tvN. Los siete idols revelaron detalles íntimos y Jimin fue quien destacó más el significado que tiene para él su ARMY.

Jimin debutó en BTS el 13 de junio de 2013. Foto: composición LR / Run BTS! 2021

Intro de Jimin en You quiz on the block

Cada integrante de BTS tuvo un video introductorio para el programa de entrevistas. En el caso de Park Jimin fue una recopilación de fancams de sus solo en baile, como la que realiza en “Fake love”, además pusieron su tema “Filter” de fondo.

Jungkook sobre Jimin en You quiz on the block

Durante la entrevista en You quiz on the block, Jungkook tomó el micrófono por un momento para describir las cualidades de Jimin y lo calificó como un idol trabajador.

“Puedo decir con seguridad que, según mis estándares, Jimin es la persona más estricta y trabajadora. No creo que durmiera mucho. Se despertó antes que nadie y se durmió más tarde”.

Traducción al español por @btaigooo

Jimin sobre ARMY en You quiz on the block

Los miembros de BTS fueron consultados sobre el significado personal que tenía sobre su fandom ARMY. Jimin fue uno de los que más conmovió al expresar los sentimientos que tiene hacia sus fans.

“Creo que son simplemente las personas que amo. No hay otras palabras que realmente me vengan a la mente. Son las personas que me permitieron sentir diferentes emociones aunque todavía somos jóvenes, nos ayudaron a crecer y dijeron que está bien cuando cometamos errores, observarlos es lo que me ha hecho preguntarme qué es el amor”.

Traducción al español por @doyou_bangtan