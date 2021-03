BTS: el abrazo de Jungkook y Jo Se Ho deja atrás incidente en Flower crew

BTS se hizo presente en You quiz on the block, uno de los shows de entrevistas más vistos en Corea del Sur. El evento era de gran expectativa, pues hace mucho que los Bangtan Boys no pisaban programas de variedades. Otra razón era el reencuentro frente a cámaras que tendría Jungkook y el comediante Jo Se Ho, uno de los conductores.

Todo se remonta al famoso incidente de las hamburguesas que ocurrió en el 2016 durante la filmación del variety Flower crew, donde Se Ho también era presentador.

Actor y comediante Jo Se Ho. Foto: Naver

¿Qué pasó con Jungkook y Se Ho?

Flower crew era un programa de VLive en el que seis chicos se disponían a viajar juntos. Existían beneficios (camino de flores) para quienes recibían más corazones en la app y desventajas (camino de barro) para el que tenía menos votos en vivo. En la premiere de ese programa, Jungkook fue uno de los invitados.

Se hizo viral un momento en el que el integrante de BTS llega entusiasmado a compartir hamburguesas con sus compañeros del programa que no habían comido todavía. Al intentar entregarlas, Se Ho comentó que lucían como sobras. Aunque los otros presentes se opusieron a su comentario, el comediante rechazó los regalos que había traído Jungkook, quien terminó decepcionado.

Esto generó críticas de los fans, quienes consideraron que fue una falta de respeto hacia un donsaeng que solo estaba siendo amable con el elenco.

En el siguiente episodio del programa, los conductores Ahn Jung Hwan y Jo Se Ho se disculparon por lo que describieron como un malentendido.

Jungkook y Se Ho en You quiz on the block

Cinco años después, con la invitación de BTS al programa que dirigen Yoo Jae Suk y Se Ho, muchos se preguntaban si tocarían este tema en el show. Había comentarios de netizens pidiendo que el comediante se disculpe por su comportamiento.

A diferencia del 2016, cuando la fama de Bangtan estaba creciendo poco a poco, ahora la boyband es la más representativa de la música pop coreana. Jungkook y sus compañeros pisaron el set tras ser nominados al GRAMMY y luego de batir récords.

Al parecer, ambas figuras resolvieron el incidente fuera de cámaras. Jungkook mencionó que antes de grabar You quiz on the block, él contactó a Se Ho y habló con el comediante. Luego de ello, ambos se abrazaron cálidamente.

ARMY comentó en redes sociales sobre el trato de Jungkook: “No podría estar más orgullosa, ahora él se sienta frente al hombre que lo trató mal años atrás”, “Jungkook no guarda rencor, realmente abrazó a Se Ho”, son algunas reacciones al reencuentro.