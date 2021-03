ARMY cumplió su sueño de bailar junto a BTS en You quiz on the block

You quiz on the block es uno de los programas qué más se comenta en redes sociales y no sorprende, ya que tuvo a los siete miembros de BTS como invitados especiales de su programa número 99. Y el momento más comentado fue la presentación de una ARMY que viralizó con su cover de “Mic drop”.

Jungkook, J-Hope, Suga, V, RM, Jin y Jimin de BTS en You wuiz on the block. Foto: Big Hit

En 2017, la joven se volvió viral un video donde aparecía bailando la famosa canción de los Bangtan Boys y al 24 de marzo de 2021 dicho clip supera los 8 millones de reproducciones en YouTube.

La estudiante de secundaria llamada Kim Jung Hyun, ya había asistido a un programa de You quiz on the block previo a la participación de BTS.

Y para el episodio 99 de espacio televisivo de tvN, la ARMY sorprendió a RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook al hacer su ingreso para participar en un juego.

La sorpresa de los idols de BTS se dio debido a que ellos ya conocían la historia de la estudiante de secundaria.

Luego de culminar con el juego, donde era una especie de adivina la frase o palabra en You quiz on the block, Kim Jung Hyun se animó a bailar “Mic drop” y “Dynamite” ante la presencia de sus idols.

Jungkook, RM, Jimin, Taehyung, Suga, Jin y J-Hope de BTS en You quiz on the block. Foto: Big Hit

RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook no podían ocultar la felicidad que sentía de ver a uno de sus millones de ARMY frente a ellos disfrutando de su música y sobre todo de sus coreografías.

Este es el extracto de la ARMY bailando con BTS.

Video completo de ARMY bailando con BTS en You quiz on the block subs español en YouTube.

Ante esta situación, los ARMY de todas partes del mundo mostraron su emoción frente a la fan que cumplió su sueño de conocer a RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook.