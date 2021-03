The penthouse 2 ep 10: la verdad sobre la muerte de Bae Ro Na

La segunda temporada de The Penthouse cumple con creces las expectativas dejadas por su primera entrega. A solo tres capítulos del final, los secretos y la confirmación del verdadero villano de la historia dejan a todos los espectadores al borde del asiento.

Aunque originalmente el K-drama de SBS había anunciado solo 12 episodios para su segunda parte, a inicios de marzo se supo que la guionista Kim Soon Ok entregó material para 13 capítulos de The Penthouse 2 y ya trabaja en la temporada 3. Siguiendo esa programación, el final del drama saldría al aire el viernes 2 de abril.

Antes del desenlace parcial, se va revelando información clave sobre el hecho que movió la trama de la segunda temporada: la muerte de Bae Ro Na en el festival de Cheong-Ah Art School. ¿Quién la atacó? ¿Realmente falleció en el hospital?

El trágico incidente de Bae Ro Na fue la pieza central en la temporada 2 de The Penthouse. Foto: SBS

Spoilers: ¿Quién es el asesino de la temporada 2?

En gran parte de la temporada, todo parecía indicar que solo Eun Byeol había provocado las graves heridas que llevaron a la muerte de Bae Ro Na. Sin embargo, en el capítulo 10, ella recuerda que solo le hizo un corte en el hombro antes de que Ro Na cayese por las escaleras. La hija de Cheon So Jin también revela que escuchó un ringtone antes de salir huyendo por el shock.

Al analizar otras tomas de la escena, se ve una lesión más severa pues parte del trofeo quedó incrustado en la cabeza de la muchacha. Con ello es evidente que alguien más la atacó ese día.

Resulta que Joo Dan Tae estaba fuera del auditorio hablando por teléfono mientras las estudiantes peleaban. Ya se había enterado que Bae Ro Na ganaría la competencia, por lo que estaba disgustado. Encontrar a la joven tirada en las escaleras fue la oportunidad perfecta para deshacerse de ella. Él fue quien le causó la herida en la cabeza y luego limpió sus huellas.

El verdadero asesino de la temporada 2 de The Penthouse es Joo Dan Tae. Foto: SBS

Él también hizo sonar la alarma de incendios para que la gente del auditorio usara la salida y borrara cualquier huella que lo incrimine. El drama muestra que incluso se cambió de camisa y corbata para ocultar los rastros de sangre y por eso es que ingresó tarde a la premiación de ganadores. Que Eunbyeol estuviese involucrada le ayudó a encubrir su intervención.

Cheon So Jin comenzó a sospechar de él al notar fotos con diferentes modelos de camisa. Al compartir su teoría con Oh Yoon Hee, ambas podrían aliarse para cobrar venganza. Solo falta evidencia concreta que, hasta el momento, parece imposible de conseguir.

¿Bae Ro Na murió?

El día del festival, Bae Ro Na fue llevada al hospital, pero no estaba segura ahí. Como estaba consciente al momento del ataque, ella podía identificar a su agresor si sobrevivía a las heridas.

En los primeros capítulos se pensó que Yoon Chul había desconectado el respirador de Bae Ro Na para evitar que Eun Byeol fuesea descubierta. Sin embargo, este dijo que se arrepintió de esa idea. En realidad, fue Joo Dan Tae fue quien ingresó a la habitación de la paciente.

Joo Dan Tae intentó matar a Bae Ro Na en el hospital. Foto: SBS

Pero, para sorpresa de la audiencia, parece que Bae Ro Na logró sobrevivir. En los últimos capítulos del ep 10 se ve una persona bajando de una camilla y toma un celular. Seok Hoon, quien estaba enamorado de Bae Ro Na, recibe una videollamada que lo deja sorprendido.

The Penthouse: alguien se levanta de una camilla y contacta a Seok Hoon. Foto: SBS

Las probabilidades de que esta llamada anónima venga de Bae Ro Na son altas por el sonido de su voz y por la reacción en shock del hijo de Joo Dan Tae. Es posible que antes del final de temporada se revele quién la ayudó a sobrevivir.