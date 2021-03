Song Kang y Kim So Hyun: de Love alarm a rivales en el rating por Navillera

Las estrellas de Love Alarm permanecen en pantalla. Luego de emocionar a los televidentes con la historia de Jojo y Sun Oh, los actores prosiguen su carrera con dramas totalmente distintos. Con el estreno de Navillera, Song Kang y Kim So Hyun pasan a competir directamente por la audiencia en TV coreana.

Kim So Hyun protagoniza River where the moon rises, un drama que revive la novela histórica de la princesa Pyeonggang y su romance con On Dal. Este drama se transmite por KBS desde el 15 de febrero y tuvo una audiencia en ascenso hasta que se desató el escándalo de bullying del actor Jisoo. Se hizo un drástico cambio para solucionar la crisis y ahora el protagonista masculino es Na In Woo.

River where the moon rises se emite los lunes y martes a las 9.30 p. m. (KST)

River where the moon rises, drama con Na In Woo y Kim So Hyun. Foto: KBS

A partir del lunes 22 de marzo, Song Kang entra con Navillera por tvN solo media hora antes que la serie de Kim So Hyun. En este drama, el galán de Love alarm pasa a convertirse en un bailarín de ballet que experimenta desánimo por sus metas. Su vida tomará un nuevo impulso al conocer a Park Duk Cheol, un hombre de 70 años que en su edad dorada decide recuperar el sueño por la danza que le fue prohibido cuando era niño.

Navillera con Park In Hwan y Song Kang. Foto: tvN

¿Cómo les fue a ambos dramas en el primer día en que coincidieron? Según los datos de Nielsen Corea, el capítulo 11 de River where the moon rises consiguió 7,3% en su primera mitad y 8,7% en la segunda parte.

Por otro lado, el episodio de estreno de Navillera logró 2,8 %. Cabe precisar que tvN es un canal de cable, por lo que sus cifras suelen ser menores a los programas de señal abierta como KBS. Otro factor que influye en su rating es la distribución paralela en Netflix, servicio on demand donde algunos televidentes locales preferirán ver el drama si no pueden sintonizarlo en tiempo real.

Esta rivalidad amistosa se mantendrá hasta el 20 de abril, cuando el drama de Kim So Hyun llegue a su episodio final siempre y cuando no surjan contratiempos con la re-filmación de la historia.