NCT Dream confirma comeback OT7 con retorno de Mark a la subunidad

El nuevo comeback de NCT Dream se realizará con siete integrantes. SM Entertainment confirmó los reportes de un regreso musical con la subunidad más joven de NCT, que detuvo su sistema de graduación en abril del 2020.

El 23 de marzo, el medio coreano SPOTV News anunció que los integrantes de NCT Dream ya estaban en las fases finales de preparación para el comeback que se produciría en el siguiente mes.

La compañía fundada por Lee Soo Man respondió que, efectivamente, la agrupación de K-pop está alistando un álbum con fecha de lanzamiento en abril.

El último comeback de NCT Dream fue el disco Reload en el 2020. Previo a su estreno, la agencia anunció que el sistema de graduación (donde los miembros salían de la alineación al cumplir 20 años) sería cambiado. Ello fue en respuesta al pedido de fans para que los integrantes de la subunidad no se separen.

Mark Lee pertenece al grupo NCT. Actualmente tiene 21 años.

“Los miembros actuales no se graduarán. Los siete, incluyendo el integrante original Mark, continuarán actividades en un formato similar a NCTU con el grupo llamado NCT Dream”, fue la posición de SM en aquel entonces.

“We go up”, en setiembre del 2018, fue la última era en que NCT Dream contó con su alineación OT7: Mark, Renjun, Jeno, Jaemin, Chenle y Jisung.

En redes sociales, el fandom celebra la reunión de los siete jóvenes artistas con el hashtag #7DreamIscoming.

“Es un día para celebrar, NCTenz. ¡NCT Dream vuelve y esta vez todos juntos!”, “Listos para volver a ver a los dreamies completos”, son algunos comentarios en Twitter bajo la etiqueta que fue trending topic mundial.