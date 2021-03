Ji Soo: difunden nuevas acusaciones de bullying y acoso sexual en su contra

El canal MBC de Corea del Sur presentó un extenso reportaje sobre el pasado de Ji Soo, actor que fue denunciado por acoso escolar contra sus compañeros durante su época como estudiante.

Ji Soo: MBC difunde nuevos testimonios sobre casos de bullying. Foto: MBC

El informe del medio surcoreano expuso una serie de testimonios de alumnos que habrían sido amedrentados por el actor, y madres que contaron a detalle todo lo que sus hijos sufrieron en aquellos años.

Entre todas las revelaciones que realizaron las personas con el rostro cubierto en el reportaje de MBC sobre Ji Soo está la de un excompañero que alegaba haber sido víctima de acoso sexual y abuso verbal.

Captura del informe de MBC sobre los casos de bullying de Ji Soo. Foto: MBC

Asimismo, otros alumnos comentaron que el actor golpeaba, insultaba, pedía que le compren alimentos y se apoderaba del dinero que poseían.

Algunas madres también participaron en el reportaje sobre los casos de bullying de Ji Soo, donde alegaron haber sentido impotencia cada vez que lo veían frente al televisor, en un drama o programa, porque “no pensaban cómo una persona que había realizado tanta maldad pueda vivir tan tranquilo”.

Entre los relatos, una mamá de las presuntas víctimas del actor coreano reveló que un profesor les sugirió mudarse de la ciudad a su hijo y a ella, en vez de castigar al agresor.

Ante la polémica, la agencia de Ji Soo hizo llegar un comunicado de prensa. Como se recuerda, el personaje público se enlistará al ejercito a mediados de 2021.

Esta es la traducción al español del anuncio que realizó el actor: “Ji Soo se está poniendo en contacto con las víctimas para disculparse directamente con ellas”.

Asimismo, el artista de 27 años escribió al programa y sostuvo: “Salí con un grupo de delincuentes y tontamente creí en la ilusión de que tenía un gran poder en mis manos. Sin embargo, afirman que intimidé a mis compañeros de clase y los obligué a comprar cosas, tomar exámenes por mí, las acusaciones de acoso o agresión sexual no son absolutamente ciertas. Si me dan una oportunidad, me gustaría disculparme con aquellos que fueron lastimados por mis acciones “.

Traducción al español por: Korean People News.