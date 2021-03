‘Un deseo en las estrellas’ a 24 años: ¿qué pasó con los actores del drama?

Un deseo en las estrellas forma parte de los dramas coreanos clásicos, aquellos que son recordados con cariño por quienes comenzaron a seguir el género cuando este recién llegaba a Latinoamérica. Un 10 de marzo de 1997 se emitió el primer capítulo de esta historia protagonizada por Choi Jin Sil, Ahn Jae Wook, Cha In Pyeo en MBC.

Como pioneros merecen una mención en la historia del Hallyu, la ola coreana que fue avanzando —generación a generación— hasta su auge actual.

La novela también llamada Star in my heart fue el primer K-drama que se emitió en señal abierta peruana. Aunque la mayoría recuerda su transmisión por la televisora estatal alrededor del 2007, otros internautas aseguran haberla visto años antes por la señal de ATV.

Esta historia presenta a Lee Yun Hee, una joven huérfana que llega a ser adoptada por la familia del Sr. Ahn, amigo de su padre biológico fallecido. En esta nueva familia, Yun Hee es maltratada por su madrastra y hermanastros. Ella conocerá a dos muchachos que la ayudarán a resistir los ataques y encontrar su vocación. Se trata de Kang Min Hee, un chaebol que sueña con ser cantante aunque su familia se opone a ello, y Lee Joon Hee, un empresario del diseño de modas.

La fama del drama (49% de rating en su pico máximo por MBC) dio impulso a las carreras del trío protagonista, pero, con el paso del tiempo, sus caminos tuvieron finales divergentes.

¿Qué pasó con Choi Jin Sil?

Choi Jin Sil tenía 29 años cuando interpretó a Lee Yun Hee, pero su vida artística ya había iniciado una década atrás. A inicios del 2000, con varias películas y dramas en su portafolio, era conocida por la prensa local como ’la actriz de la nación’.

Choi Jin Sil en Un deseo en las estrellas. Foto: MBC

Sin embargo, la tragedia se desató cinco meses después de la emisión de su último drama (Last scandal). Choi Jin Sil había pasado por fuertes problemas personales y lidiaba con rumores malintencionados en su contra luego del suicidio de su amigo y actor Ahn Jae Hwan. Lamentablemente, la actriz tomó la misma decisión el 2 de octubre del 2008.

Choi Jin Sil dejó como legado una carrera de 20 años frente a los reflectores con apariciones destacadas en 18 películas y 20 dramas de televisión.

Choi Jin Sil en el 2007. Foto: Newsen

Ahn Jae Wook: antes y después

De los tres actores estelares de Un deseo en las estrellas, Ahn Jae Wook fue quien recibió el impulso más fuerte en su vida profesional a los 26 años no solo como figura televisiva, sino también como músico. La canción “Forever” que se escucha en el OST de la serie como tema de su personaje Kang Min Hee luego se convirtió en el track principal de su álbum debut en la vida real.

En 2021, Ahn cumple 49 años de edad y 27 de vida artística en TV, cine y teatro. Recientemente participó en la serie de variedades Busted (por Netflix) y apareció en el drama Mouse que está en emisión desde marzo. En este proyecto, el actor interpretó al neurocirujano Dr. Han Seo Joon.

Ahn Jae Wook en Un deseo en las estrellas. Foto: MBC

Ahn Jae Wook en la presentacion de Busted (2018). Foto: Naver

Cha In Pyo: antes y después

Con 30 años de edad, Cha In Pyeo fue Lee Joon Hee en Un deseo en las estrellas. Su carrera había empezado en 1993, pero gracias a este drama pudo hacerse notar ante el público general.

Cha In Pyeo en Un deseo en las estrellas. Foto: MBC

En su filmografía destaca el protagónico en Crossing (2008), cinta coreana que fue nominada al Oscar en la categoría de película en lengua extranjera. También aparece en la cinta Virus (The Flu) como el presidente de Corea.

La última novela para TV de Cha In Pyo fue The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop (2016). Sin embargo, a través de Netflix, el actor protagoniza una comedia irreverente donde interpreta a una versión ficticia de sí mismo (el personaje mantiene su nombre).

Este curioso proyecto se llama What happened to Mr Cha? y sigue a un actor en declive que intenta recuperar la fama que tenía años atrás. Se estrenó en Netflix Asia el 1 de enero del 2021.