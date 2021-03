Park Hyung Sik: el K-drama que protagonizaría tras su alta del Ejército

Dos meses después de culminar el servicio militar, Park Hyung Sik ha recibido la oferta para protagonizar The golden hairpin, el proyecto más ambicioso del catálogo de dramas que el canal coreano tvN alista para la segunda mitad del 2021.

Park Hyung Sik culminó el servicio militar en enero del 2021. Foto: United Artists Agency

La noticia fue confirmada por la empresa de entretenimiento United Artists Agencys, y aquí te contamos todo lo que hasta ahora se sabe del nuevo K-drama y el rol que asumiría el actor ídolo de 29 años si concreta las negociaciones de manera positiva.

Sobre The golden hairpin

The golden hairpin contará con la dirección de Lee Jong Jae, PD que anteriormente trabajó en 100 days my prince, Another Oh Hae Young y Duel. Su historia será escrita por Jung Hyun Jung, guionista detrás de las exitosas producciones I need romance, Discovery of love, Five enough, Romance is a bonus book y Lovestruck in the city.

Del género histórico, girará en torno a una genio cuya familia ha sido acusada de asesinato y un príncipe maldito. En su primer encuentro ambos personajes se reconocen como su único salvador, por lo que concretarán una transacción para beneficio propio. Sin embargo, la relación que comienza como un negocio desembocará en un romance inevitable.

Park Hyung Sik es un actor, cantante, modelo y MC coreano de 29 años. Foto: United Artists Agency

Sobre el personaje de Park Hyung Sik

Si acepta la propuesta, Park Hyung Sik personificará al príncipe Lee Hwan, un hombre intrépido por fuera, pero desolado en el interior por las tragedias que le ha tocado vivir.

Según se ha compartido, pasó de ser un ser libre a la persona más cínica tras el derrocamiento de su padre y la muerte de su hermano. Además, cae en una abismo más profundo cuando su madre, la persona en quien más confiaba y el único familiar que le quedaba, perece poco después.

El actor coreano Park Hyung Sik recibió la oferta para el protagónico del drama histórico The golden hairpin. Foto: United Artists Agency

El regreso de Park Hyung Sik

De concretarse las negociaciones, este será el primer proyecto de Park Hyun Sik tras su baja del servicio militar a inicios del 2021. Asimismo, marcará su regreso a la pantalla chica a tres años de la emisión de Suits, el último drama de su filmografía.