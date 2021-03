Love Alarm: ¿cómo lucía Kim So Hyun en su debut como actriz?

Gracias a la popularidad de la serie Love Alarm, el rostro de Kim So Hyun es famoso a nivel internacional. Sin embargo, la actriz de 21 años lleva más de la mitad de su vida en la industria. Quien le da vida a Kim Jojo fue conocida en un principio como ’La reina de las actrices infantiles’ y la ’Hermana menor de la nación’ por el público de su país.

Kim So Hyun creció literalmente frente a cámaras. Por ese motivo existe un registro preciso de su evolución como intérprete.

El antes y después de Kim So Hyun

Con solo siete años, Kim So Hyun comenzó su vida bajo los reflectores. Blissful woman (2007) fue uno de sus primeros proyectos. Como la mayoría de niños actores, empezó con apariciones cortas. Poco a poco, pasó a interpretar las versiones infantiles de los personajes principales (heroínas o antagonistas de la historia.

Kim So Hyun como niña actriz. Foto: Hancinema.

En el 2010, ella actuó en su primera película, Man of vendetta, donde interpretó a la hija de un pastor que es secuestrada. Con once años, Kim So Hyun logró vencer en el casting a 500 actrices, y captó la atención de la crítica.

Kim So Hyun en su primera película, Man of Vendetta (2008). Foto: Hancinema

Ese mismo año, participó en otros dos dramas. Uno de ellos fue Pan, amor y sueños donde actuó como una de las integrantes de la familia Gu.

Kim So Hyun en sus primeros papeles como niña actriz. Foto: KBS

Kim So Hyun en King of baking, Kim Takgu (2010). Foto: captura KBS

El 2012, Kim So Hyun cumplió 12 años y fue el despegue oficial de su fama en televisión. Participó en cinco dramas: Rooftop prince, Love Again, Reckless Family S1, Maboy y Moon embracing the sun. En este último, fue la versión adolescente de Yoon Bo Kyung, la villana.

Kim So Hyun en Moon embraces the sun. Foto: Naver

Kim So Hyun terminó el 2013 en el top 3 actores y actrices infantiles mejores pagados. Registró cuatro dramas en ese año, incluyendo I can hear your voice, donde su actuación da inicio al conflicto del drama.

Kim So Hyun en I can hear your voice. Foto: SBS

El primer protagónico para Kim So Hyun llegó en 2014 en Reset de OCN donde interpretó doble personaje. Este reto se repitió en School 2015, Kdrama que afianzó su transición a los roles estelares.

Kim So Hyun en el drama Who Are You: School 2015. Foto: KBS

Kim So Hyun en el 2021

“A veces reproduzoo algunos de mis trabajos anteriores. Especialmente cuando necesito motivación, vuelvo atrás y busco clips de alguna escena que me gustó”, contó Kim en una entrevista que se publicó en marzo de este año para la revista Singles. “Me anima recordar qué actitud tenía entonces y qué felicidad sentí”.

Este 2021, Kim So Hyun apareció en la segunda temporada de Love Alarm. Actualmente, la actriz intepreta a una princesa guerrera en el drama River where the moon rises.