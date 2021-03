Love alarm, la venganza de Jojo: Netflix lanza versión como cinta de terror

Con la llegada de Love alarm 2, fans han tenido reacciones distintas por el final. Como se pronosticaba, el debate entre el Team Sunoh y el Team Hyeyoung fue intenso al conocer con quién se quedó Jojo. Mientras algunos seguidores de la historia editan destinos alternativos, Netflix decidió darle un giro completamente diferente al drama.

En el clip titulado La venganza de Jojo, Netflix Latinoamérica convierte los sucesos de Love alarm en una historia de terror. El montaje lleva música de suspenso, los círculos de la alarma traen recuerdos de la película El aro, y los títulos hablan de la maldición de la app.

Love alarm 2: trailer parodia drama como serie de terror. Foto: Netflix

Lo cierto es que algunos hechos de la historia original realmente fueron espeluznantes, como la muerte de 23 personas a raíz de la aplicación y los episodios de acoso. Quitando los elementos de romance y el dilema amoroso de Jojo, Sun Oh y Hyeyeong, tal vez la trama habría tomado un carácter más oscuro.

“Han pasado 1.534 días desde que se lanzó Love alarm, en mundo donde no puedes ocultar tu soledad”, finaliza la voz en off.

¿Qué comentan los internautas sobre esta parodia? Muchos aún siguen dolidos por el destino de Sun Oh y abundan los memes sobre el tema, mientras algunos bromean que en la tercera parte la indecisión de Jojo la podría llevar a quedarse con Dukgu.

Público de Love alarm reacciona a parodia del drama. Foto: captura Facebook

Por otro lado, no faltan los usuarios que han dado nuevas sugerencias. Quizá una edición que se titule La venganza de Sun Oh o una parodia que invierta la función de la aplicación. “Imaginen una Hate alarm, ¿cuántos pitidos daría su celular?”

Detrás de cámaras de Love alarm

Kim So Hyun, Jung Ga Ram y Song Kang formaron una sincera amistad al grabar las dos temporadas de Love alarm. Netflix presentó un vistazo tras bambalinas con estas tres estrellas juveniles que tuvieron en vilo a los fans de K-dramas.

Los actores hablaron sobre los puntos que quisieron marcar en su actuación. Kim So Hyun señaló las actitudes volubles e impredecibles de Jojo, mientras Jung Ga Ram quería mostrar los dos lados de Hyeyoung: alguien preocupado por su novia, pero que oculta sus propias dificultades.

Por otro lado, Song Kang marcó una diferencia con Sun Oh. “Me encanta divertirme, pero Sun Oh no es divertido”.

