Lee Sung Kyung revive a Kim Book Joo a cuatro años de El hada de las pesas

El fanmeeting global de Lee Sung Kyung trajo nuevamente a escena a algunos de los roles más famosos de la talentosa actriz. A cuatro años del K-drama Weightlifting Fairy Kim Book Joo, la interpreté revivió al personaje que fue el primer protagónico de su carrera.

También conocida como El hada de las pesas, esta miniserie contó el romance de una joven atleta y su mejor amigo, además de la jornada que siguen para cumplir sus metas en el deporte. Lee Sung Kyung tenía alrededor de 25 años cuando grabó este K-drama con Nam Joo Hyuk.

El jueves 18 de marzo, durante su fanmeeting vía TikTok Stage, la actriz volvió a vestir la casaca universitaria de su personaje. La caracterización no habría estado completa sin el corte de cabello que identifica a Kim Book Joo.

La misión también incluía un monólogo adaptado del drama que Lee Sung Kyung no tuvo dificultad en reproducir.

“¡No estoy molesta! ¿Por qué sigues diciendo eso? Ahora sí me estás enojando. ¡Eres muy raro! ¡Vete, tengo que ir a entrenar! Si realmente quieres saber la razón, deberías reflexionar en lo que hiciste. Ten modales como ser humano ¿Qué estabas haciendo con tu ex al frente de mí? ¿Realmente me tenías que recordar que ustedes dos solían ser pareja? No quiero lucir infantil así que no pude decir porqué me enojé”, es la traducción del texto.

“No esperaba una versión 2021 de Boo Joo”, “Ella todavía es tan divertida”, comentaron algunos fans respecto al clip en redes sociales.

Lee Sung Kyung bailando Dynamite

Un fanmeeting de actores no estaría completo sin números musicales. La modelo y actriz de YG presentó un cover de “Dynamite”, canción que BTS ha popularizado a nivel internacional. Lee Sung Kyung alternó dos outfits, un traje rosa y uno verde oscuro.

“Trabajaré mucho para mostrarles nuevos lados míos en dramas y películas. Trataré de llegar con buenas noticias pronto”, declaró al finalizar el evento.

El proyecto más reciente de la actriz fue el drama Dr. Romantic 2 en el 2020 y también tuvo un breve cameo en Record of youth.