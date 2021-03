Navillera: Song Kang entrenó ballet por seis meses para su rol en el drama

Song Kang deja atrás a Sun Oh de Love Alarm y a partir del lunes 22 de marzo estará en pantalla con el drama Navillera. En este proyecto, el actor de 26 años protagoniza una inspiradora historia que pone en el centro al ballet y las brechas generacionales. Su coestrella es nada más y nada menos que el premiado Park In Hwan (76).

Al igual que Love Alarm, Navillera es la adaptación de un webtoon, pero ambas historias son completamente diferentes. Esta última cuenta las vivencias de Duk Chool, un cartero retirado que decide perseguir sus sueños de bailar ballet a los 70 años. Quien lo ayude será Chae Rok, un talentoso bailarín que había comenzado a desanimarse en esa carrera.

Para ambos actores, el reto más grande fue practicar la danza clásica, y así lo comentaron en la conferencia de prensa del K-drama.

“Tuve muchas preocupaciones al asumir el rol de bailarín. Era importante prestar atención a las líneas del cuerpo al momento de bailar. Estudié videos y preparé mi interpretación para reproducir esas líneas con detalle”, explicó Song Kang.

Escenas de ballet prometen mostrar la diligencia de Song Kang. Foto: tvN

El popular ’Hijo de Netflix’ contó su acercamiento a la danza antes de iniciar el rodaje. “Aprendí ballet por alrededor de cinco a seis meses. Mi prioridad no fue desarrollar un nivel alto o experto, sino enfocarme en los detalles de los movimientos. Como actor, me gusta ver los cambios de mi cuerpo, así que me divertí haciéndolo”.

Asimismo, Park In Hwan también tenía conflicto sobre aceptar o no el personaje de Duk Chool. Lo motivó el mensaje de la historia. “Decidí participar en el drama para darle coraje a otras personas de mi edad a que persigan sus sueños. A nuestra edad es más difícil encontrar espacios para trabajar, así que esta fue una oferta afortunada para mí”, compartió.

“El ballet es un modo de expresión grácil y flexible, pero mi cuerpo es rígido y fue difícil. Incluso pensé que era imposible lograrlo, pero este drama no se trata de que Duk Chool sea un bailarín profesional. Es sobre lo que implica emprender un nuevo reto”, explicó Park.

Park In Hwan (76) será Duk Chool en Navillera. Foto: tvN

Navillera se estrenará el 22 de marzo y se emitirá los lunes y martes por tvN. Para alegría de los fans internacionales de Song Kang, Netflix es el distribuidor oficial del K-drama para Latinoamérica.

Tráiler de Navillera