Goedam 2 de Netflix: Shownu, Arin, Jaehyun, Minhyuk y más se unen a la serie

Si la primera parte de Goedam fue muy comentada y vista entre los amantes de las series coreana, la segunda temporada en Netflix volverá a dar de que hablar no solo por la trama, sino por los actores que será incluidos, en su mayoría idols K-pop.

Netflix reveló que Lee Ho Won, Arin de Oh My Girl, Shownu de MONSTA X, Minhyuk de BTOB, Ju Haknyeon de The Boyz, Seo Ji Soo de Lovelyz, Jaehyun de Golden Boys, Seola y Exy de Cosmic Girls han sido elegidos para participar en la parte dos del popular drama de terror.

Goedam 2 seguirá la ‘historia de fantasmas de la ciudad’ que se lanzó en agosto del año pasado, se dibuja en forma de un episodio centrado en un hecho paranormal que ocurre en la ciudad en formato de cortometraje. Después del lanzamiento de la primera temporada, se hizo popular al formar una manía de terror al estilo coreano.

Los actores y idols K-pop, que están ganando gran popularidad en todo el mundo, incrementan las expectativas de la segunda temporada de la serie de Netflix.

Goedam 1

La primera temporada cuenta con ocho episodios y cada uno tiene una duración de 8 y 15 minutos. Tras su estreno, la serie de terror logró posicionarse en los primeros lugares del TOP10 de lo más visto en Netflix en más de 50 países.

El reparto de Goedam estuvo conformado por Song Chae Yoon, Han Su Ah, Jung Young Ki, Joo Bo Bi, Kim Jin Hee, Han Ga Rim, Seol A, Lee Hyun Joo, Kim Hye Seon, Lee Yeon Joo, entre otros.