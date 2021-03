Claudia Kim, actriz de Animales fantásticos, firma por YG Entertainment

Claudia Kim, conocida por su personaje de Nagini en la película Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald, es el nuevo talento que ingresa al catálogo de actores de YG Entertainment.

La estrella de 36 años firmó por la compañía coreana, que hizo oficial su compromiso de representación el miércoles 17 de marzo. “Estamos felices de trabajar con Soo Hyun (nombre real de la actriz), quien es una de las principales figuras que difunde a Corea en el mundo”, emitió la empresa.

“So Hyun, que es una actriz encantadora y fuerte, planea continuar su carrera no solo en Corea, sino también en la industria internacional con YG Entertainment”, expresó.

Kim Soo Hyun saltó a la fama mundial con su papel de Nagini en la saga de Animales Fantásticos y donde encontrarlos.

La compañía YG es famosa por contar con BLACKPINK, BIGBANG, WINNER, iKON, AKMU, entre otros artistas en su área musical. Pero su división dedicada a la actuación también tiene a destacados intérpretes a su cargo.

¿Qué otros actores coreanos trabajan con YG? Entre los nombres más sonados se encuentran Kim Hee Ae (The world of the married), Choi Ji Woo (Escalera al cielo), Yoo In Na (Goblin) y Cha Seung Won (A Korean Odyssey).

Dramas y películas de Claudia Kim

Claudia Kim (nacida como Kim Soo Hyun en 1985) es graduada de la Ewha Womans University y trabajó inicialmente como reportera. En el 2006, hizo su debut como actriz en el K-drama Queen of the game. Ese año ganó el premio New Star Award de SBS.

Luego apareció en dramas como Romance Town, Brain (2011) y tuvo un rol principal en Standby (2012). En años posteriores, pasó al plano internacional al interpretar a Khutulun en la serie Marco Polo de Netflix y a la Dra. Helen Cho en Los vengadores: la era de Ultron.

En el 2018, Claudia Kim fue elegida para interpretar a Nagini en la segunda película de la trilogía Animales fantásticos y dónde encontrarlos.