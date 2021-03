BTS: Topps emite comunicado por ilustración denunciada como racista

La compañía estadounidense Topps enfrenta serias críticas por su ilustración de BTS y los premios GRAMMY. El gráfico pertenece a su serie de stickers coleccionables “The Shammy Awards” y causó rechazo al representar a los artistas surcoreanos con moretones y heridas, mientras son golpeados por un gramófono dorado en un juego de ‘dale con el martillo‘.

Otros cantantes que se presentaron en los Grammys, como Taylor Swift, Harry Styles y Megan Thee Stallion, también fueron caricaturizados en el set de Garbage Pail Kids, pero los internautas notaron que aquellos no tenían referencias de violencia.

El miércoles 17 de marzo, la compañía emitió un breve comunicado oficial indicando que han retirado de su sitio web la mencionada imagen de los Bangtan Boys.

“Oímos y entendemos a nuestros consumidores que están disgustados por la representación de BTS en nuestro producto GPK Shammy Awards y pedimos disculpas por incluirlo. Hemos removido el sticker de BTS del set, no la hemos impreso y no estará disponible”, expresó Topps en su cuenta de Twitter.

Topps pide perdón a BTS y ARMY por ilustración. Foto: captura Twitter

No obstante, este pronunciamiento no ha satisfecho las expectativas de fans y usuarios de la red pues no identifica la verdadera raíz de las críticas al dibujo.

Los internautas denunciaron la representación de BTS como racista, xenofóbica y particularmente insensible, debido a que la comunidad asiática en Estados Unidos es víctima de una ola de agresiones físicas. El episodio más reciente fue el tiroteo en casas de masajes en Atlanta donde fallecieron cuatro mujeres de ascendencia coreana.

Con este contexto, al menos 50.000 internautas habían interactuado con publicaciones que exigían que Topps y el ilustrador contratado pidan disculpas a la comunidad. El hashtag #RacismIsNotComedy (el racismo no es una comedia) se hizo tendencia para visibilizar el caso.