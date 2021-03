Oscars 2021: Minari obtiene seis nominaciones y Opera un reconocimiento

El 15 de marzo se realizó el anuncio de los nominados a los Oscars 2021, cuya ceremonia central se desarrollará el 25 de abril. La película Minari obtuvo seis nominaciones como a mejor película, mejor dirección, mejor guion original, mejor actor, mejor actriz de reparto y mejor banda sonora.

La cinta cuenta la historia de una familia de inmigrantes surcoreanos en Estados Unidos. También ha sido considerada como semi autobiográfica de su director Lee Isaac Chung.

En cuanto a la categoría de mejor película en los Oscars 2021, Minari competirá contra Mank (que tiene 10 nominaciones), Nomadland (6 nominaciones), Sounf od metal (6 nominaciones), The trial of the Chicago 7 (6 nominaciones) y The father (6 nominaciones).

En cuanto a Lee Isaac Chung, deberá competir la estatuilla al mejor director contra Thomas Vinterberg de “Another Round” (Otra ronda), David Fincher de “Mank”, Chloé Zhao de “Nomadland” y Emerald Fennell de “Promising Young Woman”.

Nominados a mejor director en los Oscar 2021. Foto: The Academy

Sobre la categoría a mejor guion original, Lee Isaac Chung con Minari se medirá contra Will Berson y Shaka King con Judas and the black messiah, Emerald Fennel con Promising Young woman, Darius Marder, Derek Cianfrance y Abraham Marder con Sound of metal, y Aaron Sorkin con The trial of the Chicago 7.

Nominados a mejor guion en los Oscar 2021. Foto: The Academy

Steven Yeun, protagonista absoluto en la historia sobre una familia de inmigrantes fue nominado como mejor actor y comparte el podio con Riz Ahmed, Chadwick Boseman, Anthony Hopkins y Gary Oldman.

Nominados a mejor actor en los Oscar 2021. Foto: The Academy

En cuando a actriz de reparto, la famosa Youn Yuh Jung ingresó a la lista de nominados junto a Maria Baklova, Glenn Close, Olivia Colma y Amanda Seyfried.

Nominados a mejor actriz de reparto en los Oscar 2021. Foto: The Academy

En la categoría como mejor banda sonora fueron nominados: Emilie Mosseri de Minari, Terebce Blanchard con Da 5 bloods, Trent Reznor y Atticus Ross con Mank y también Soul, y James Newton Howard con News of the world.

Nominados a mejor banda sonora en los Oscar 2021. Foto: The Academy

Asimismo, Opera, dirigida por el cineasta surcoreano Erick Oh, fue incluida entre los cinco candidatos finales para la categoría de cortometrajes de animación. Competirá con Burrow, Ginius Loci, If anything happens i love you and Yes-people.

La cinta de animación de nueve minutos tiene como trama principal los conflictos de clase económica, culturales, ideológicos y religiosos de la humanidad.