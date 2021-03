Love alarm 2: Sun Oh y el final del webtoon comparado al del drama

Jojo, Sun Oh y Hyeyoung. El futuro de estos tres personajes en el drama Love alarm tenía en vilo a los fans. Por ello, el final de la segunda temporada en Netflix despertó toda clase de reacciones sobre la elección de la protagonista. El público quedó dividido por la decisión de Jojo.

Esta serie fue inspirada en el webtoon del mismo nombre: la historia original fue creada por Chon Kye Young en el 2014 y tuvo ocho temporadas. Es inevitable hacer comparaciones entre el webtoon y el drama, dada la popularidad de ambos proyectos.

Para muchos fans, la historia gráfica fue una referencia de lo que vendría en la conclusión de la serie de Netflix, mientras que otros deseaban que el final fuese distinto.

Love alarm 2 fue estrenado el 12 de marzo tras un año y medio de la emisión de la primera temporada. Foto: composición LR / Netflix

Spoilers: el final de Love alarm en el drama

Tras lanzarse la segunda temporada de Love alarm pudo verse que la elección de Jojo fue la misma que en el webtoon. Sin embargo, hubo una diferencia clara con respecto al personaje de Song Kang que ha dejado insatisfechos a los fans.

En el drama, Jojo se enamora de Hyeyoung luego de pasar los últimos meses con él. Ella se dio cuenta de que sus sentimientos respecto a Sun Oh, quien fue su primer amor, quedaron atrás.

Así hace sonar la Love alarm del nuevo galán al usar una lanza (un nuevo parche para la app que se opone al escudo). ¿Es genuino el interés de Jojo? Sí, ya que en el montaje final se reveló la data de su alarma y se pudo comprobar que, si no hubiese tenido el escudo, la alarma de Hyeyoung habría sonado espontáneamente en sus interacciones.

Jojo elige a Hyeyoung en Love Alarm 2. Foto: Netflix

¿Qué pasa con Sun Oh? Él tiene una novia oficial llamada Yukjo, que sabía del amor unilateral de su pareja hacia otra mujer. En el drama, él mostró preocupación por su novia, pero todavía no había superado sus sentimientos por Jojo porque no entendía la razón de su separación en la secundaria.

Cuando ambos se reencontraron, esta última rechazó el interés de Sun Oh. No explicó con claridad qué pasó cuando rompieron, pero dejó claro que ahora está en una relación con Hyeyoung y debían despedirse.

Entre tanto, Yukjo había viajado al extranjero para darle tiempo a su pareja y que tome una decisión. Cuando este decidió olvidar a su anterior amor, visitó el departamento de su novia día tras día mientras esperaba su regreso.

Cuando ellos se volvieron a ver, Yukjo hizo sonar la alarma de Sun Oh. Él le dijo: “Todavía no puedo hacer sonar tu Love alarm, pero volveré todos los días y quizá alguna de esas veces lo logre”. Ambos decidieron continuar su relación con esa expectativa.

Sun Oh en el ep 6 de Love Alarm 2. Foto: captura

Yukjo en el ep 6 de Love Alarm 2. Foto: captura

El final de Love alarm en el webtoon

En el webtoon, Sun Oh sí llega a desarrollar amor por Yukjo y lo evidenció por medio de su Love alarm.

En imágenes se vio que Jojo, Hyeyoung y Sun Oh estaban en el mismo lugar. La primera solo hizo sonar la alarma de Hyeyoung y, al mismo tiempo, la suya timbró una sola vez, es decir, solo una persona estaba enamorada de ella.

Yukjo entró en escena y su Love alarm sonó: fue Sun Oh que finalmente la ha activado.

Final del webtoon Love Alarm. Foto: Daum vía Twitter

Final del webtoon Love Alarm. Foto: Daum vía Twitter

Final del webtoon Love Alarm. Foto: Daum vía Twitter

Este fue el punto culminante de la novela gráfica. Sin embargo, la historia podría continuar. La dibujante dejó el proyecto en hiatus por varios años tras enfermarse, pero el 2 de marzo anunció que retomará los dibujos en la temporada 9 por Daum Webtoon. Con ello podría verse cómo madura la relación de las dos parejas y si seguirán caminos separados.