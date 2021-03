¿Listos para ver a BTS? La Recording Academy celebrará el concierto Music on a Mission, un evento de caridad donde el famoso grupo coreano nominado a los Premios Grammy 2021 es parte del lineup. Aquí te contamos cómo ver la transmisión online.

Music on a Mission es una actividad oficial de la Semana de los Premios Grammy 2021 que recaudará fondos para la organización MusiCares. El evento reemplaza a la tradicional gala de Person of the year, y a diferencia de esta, el concierto ofrece tickets a un precio accesibles para el público general.

El costo de los boletos se destinará al soporte de artistas y profesionales del rubro que han sido afectados en el contexto de la pandemia. Este es uno de los objetivos de MusiCares, organización humanitaria a beneficio de los trabajadores en la industria que enfrentan problemas financieros o que requieren apoyo para su salud física o mental.

BTS sobre Music on a Mission

En una declaración citada por Los Angeles Times, RM declara el compromiso de BTS con esta entidad benéfica.

“Como miembros de la Recording Academy, sabemos que MusiCares está ayudando a que la comunidad musical impactada por la COVID-19 se recupere. Queremos contribuir con aquellos que tratan de ajustarse a la nueva normalidad, sea por la creación de música o al encontrar nuevas formas de realizar eventos, como los conciertos virtuales, y MusiCares ayuda a suavizar ese proceso de transición”, expresó el líder de la boyband.

Imagen oficial de BTS para el concierto Music on a Mision. Foto: MusiCares

¿Cuándo será el concierto Music on a Mission?

Music on a Mission, concierto previo a los Grammy, se realiza el viernes 12 de marzo.

“Todos extrañamos la música en vivo, pero quienes más la extrañan son las miles de personas detrás de escena que no han trabajado por casi un año. Únanse a nosotros el 12 de marzo para apoyar a quienes han sido más afectados por la pandemia”, es el mensaje de invitación de MusiCares.

¿A qué hora ver a BTS en el concierto de Musicares?

Music on a Mission empezará su transmisión online a las 8.00 p. m ET. Todavía no se ha compartido la agenda exacta con el orden de aparición de los artistas invitados.

Music on a Mission: horarios en latinoamérica

BTS en Music on a Mission, Grammy en México: 7.00 p. m.

7.00 p. m. BTS en Music on a Mission, Grammy en Perú: 8.00 p. m.

8.00 p. m. BTS en Music on a Mission, Grammy en Colombia: 8.00 p. m.

8.00 p. m. BTS en Music on a Mission, Grammy en Ecuador: 8.00 p. m.

8.00 p. m. BTS en Music on a Mission, Grammy en Venezuela: 9.00 p. m.

9.00 p. m. BTS en Music on a Mission, Grammy en Chile: 10.00 p. m.

10.00 p. m. BTS en Music on a Mission, Grammy en Argentina: 10.00 p. m.

10.00 p. m. BTS en Music on a Mission, Grammy en Brasil: 10.00 p. m.

10.00 p. m. BTS en Music on a Mission, Grammy en España: 2.00 a. m. (sábado 13)

2.00 a. m. (sábado 13) BTS en Music on a Mission, Grammy en España: 10.00 a. m. (sábado 13)

Lineup: ¿Qué artistas estarán en Music on a Mission?

Estas estrellas de la música ofrecen su talento para el evento benéfico del Grammy Week 2021.

BTS

HAIM

H.E.R

Jehné Aiko

John Legend

Bruce Springsteen

Stevie Nicks

Tom Petty

Usher

Pre-show: DJ D-nice

Apariciones especiales: Carole King, Jesse & Joy, Jonas Brothers, Ledisi, Lionel Richie, Macklemore, Mick Fleetwood, Paul McCartney, Ringo Star, Shakira

Entradas para Music on a Mission con BTS

El precio de las entradas generales para el concierto Music on a Mission con BTS es de 25 dólares americanos (un aproximado de 93 soles).

¿Cómo comprar entradas en Music on a Mission?

Ingresar a la página https://support.musicares.org/live

Crear una cuenta (Sign up) con correo electrónico

Ingresar los datos de pago por tarjeta de débito o crédito.

MusiCares enviará un e-mail a la dirección registrada con indicaciones para ver el evento

Retransmisión: el concierto estará disponible para volver a verlo hasta el 19 de marzo a las 8.00 p. m.

Ya se encuentran disponibles las entradas para Music on a Mission

.