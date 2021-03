BTS y BLACKPINK hacen historia en lista de álbumes más vendidos de IFPI

Los resultados del Global Album Sales Chart por IFPI (Federación internacional de la industria fonográfica) prueban, una vez más, que el 2020 fue un gran año para BTS y BLACKPINK. Ambos grupos lideran actualmente la difusión del pop coreano en el mercado occidental, y como evidencia, sus álbumes se ubicaron entre los 10 más vendidos de los últimos 12 meses.

La lista elaborada por la prestigiosa organización musical registra la data de ventas en formato físico y en descargas digitales a nivel internacional. Para este chart, no se cuenta el consumo vía streaming.

BTS posa desde Seúl con sus trofeos de IFPI 2020. Foto: Big Hit

En un logro histórico, BTS no solo se apropió del primer lugar de la lista con Map of the soul 7, pues también ubicó dos álbumes más en el competitivo ranking. MOTS 7, que fue lanzado en febrero del 2020, registró un total de 4,8 millones de unidades globales, según los datos de Billboard.

BE, el álbum más reciente del septeto, fue publicado en noviembre y vendió 2,7 millones de unidades, cifra que bastó para ubicarse en el segundo lugar. Este disco incluye el track “Dynamite” por el que BTS consiguió su primera nominación a los Grammy.

Algunos escalones más abajo, con 1,2 millones de unidades, aparece el disco Map of the soul 7: The journey, álbum japonés de Bangtan que cuenta con el sencillo “Stay gold”.

Los tres discos de BTS están entre los más vendidos del año. Foto: IFPI

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook han arrasado con menciones en los cuatro charts que publicó la IFPI desde el 4 de marzo. Además del premio que presentamos en esta nota, BTS fue galardonado como Global Recording Artist, su sencillo “Dynamite” fue puesto 10 del ranking de Global Digital Singles y MOTS 7 se llevó el #1 en la IFPI Global Album (all format) Chart.

BLACKPINK

No cabe duda de que BLACKPINK es el grupo femenino del momento. Contrario a lo que argumentan sus detractores, la banda de K-pop no solo domina la audiencia de YouTube. El cuarteto se ubicó en la quinta posición de la lista de IFPI con “The Album”, disco que registró 1,5 millones de unidades globales. Con la cifra anterior, logró imponerse a Changes de Justin Bieber.

Además de marcar un hito con la mejor ubicación para una girlband de K-pop, BLACKPINK es el primer grupo femenino en ingresar al Top 10 de ventas puras de IFPI desde la hazaña de Destiny’s Child en el 2004.

BLACKPINK en la lista de álbumes más vendidos del 2020 a nivel global. Foto: IFPI Twitter

IFPI Global album sales 2020

Este es un dato que vale la pena resaltar. En el ranking de ventas puras, siete álbumes del Top 10 pertenecen a actos asiáticos . Además de BTS y BLACKPINK, otros tres artistas japoneses demuestran la gran audiencia que tiene la industria musical de esta parte del mundo.

En el puesto 3, figura Kenshi Yonezu con su álbum Stray Sheep (2,5 millones de unidades vendidas).

La legendaria banda Arashi se ubicó en el puesto nueve con un millón de unidades en ventas puras de su álbum This is Arashi, el último disco que lanzaron antes de anunciar su hiatus indefinido.

En el puesto 10, la banda de J-rock King Nu completa la lista con el disco Ceremony.

Lista con los 10 álbumes más vendidos (ventas puras) en el 2020. Foto: IFPI

