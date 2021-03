Siguiendo el calendario de actividades para el comeback del grupo SUPER JUNIOR, la madrugada del 9 de marzo (EST) se publicó la lista de canciones del décimo álbum titulado The Renaissance, pero grande fue la sorpresa al no haber considerado “House party”.

SUPER JUNIOR es un grupo de K-pop con más de 15 años de trayectoria musical. Foto: Label SJ

Desde noviembre de 2020, los ELF esperan el lanzamiento del disco por los 15 años de trayectoria musical de Suju por lo que muchos se consideraron “trolleados” tras el lanzamiento del video highlight medley en YouTube.

El clip de lista de canciones del décimo álbum titulado The Renaissance inició con un fragmento del último tema “Rain spell for love”, seguido por “Burn the floor”, “Tell me baby” y “Super”.

Conforme iba pasando los minutos, la emoción de los ELF aumentaban porque creían que el último teaser sería “House party”, pero cuando terminó de presentarse “The melody” el video cerró con unos signos de interrogación, que ocupaban toda la pantalla.

Aunque no se oyó un pequeño fragmento de lo que será el tema principal del décimo álbum titulado The Renaissance de SUPER JUNIOR, los ELF esperan con ansias el 16 de marzo, fecha que marcará el debut de los ‘Titanes del K-pop’.

Highlight medley de The Renaissance de SUPER JUNIOR

Lista de canciones de The Renaissance de SUPER JUNIOR