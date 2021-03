Song Kang y Park Min Young serían pareja en un nuevo drama para jTBC

A pocos días del estreno de Love alarm 2, protagonizado por Song Kang, Namoo Actors informó que él y Park Min Young habrían sido propuestos como imagen principal de Workplace romance tragedy, próximo drama de jTBC.

Song Kang y Park Min Young pertenecen a Namoo Actors. Foto: Dispatch

El K-drama de género comedia romántica se desenvolverá en una oficina de trabajo, donde laboran profesionales dedicados al rubro de la meteorología.

Si Song Kang y Park Min Young son confirmados para Workplace romance tragedy, sería la primera vez que los actores demuestren una química amorosa frente a la pantalla chica.

Asimismo, este proyecto de jTBC marcaría el regreso de la actriz, quien generó gran expectativa hace más de un año en If the weather is good, de la misma cadena donde desempeñaría su nuevo trabajo.

Mientras que Song Kang tiene dos K-dramas que se estrenarán en este mes. El primero es Love alarm 2 de Netflix el 12 de marzo, donde interpreta el papel de Sunoh. Y Navillera, de tvN, será lanzado el 22 de marzo (todos los lunes y martes a las 9.00 p. m. - KST). Aquí dará vida a Lee Chae Rock, un joven bailarín de ballet.

¿Quién es Song Kang?

El actor Song Kang nació el 23 de abril de 1994 en Corea del Sur.

Actualmente ha trabajado en una película y ocho K-dramas, de los cuales destaca Love alarm y Sweet Home, ambas producciones de Netflix.

Los dramas mencionados han logrado que Song Kang se posicione como uno de los actores más populares de todo Asia.

¿Quién es Park Min Young?

Nació el 4 de marzo de 1986 en Corea del Sur.

A sus 35 años de edad, Park Min Young ha trabajado en 18 K-dramas. I’m Sam fue la producción que la convirtió mundialmente famosa. Aquí compartió roles con Yang Dong Deun, T.O.P y Lee Min Ho.