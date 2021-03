Si hay algo que caracteriza a BTS son los mensajes sociales que dedica a los fans de todo el mundo, prueba de ello fue la inspiración que recibieron los ARMY de Perú, especialmente de Suga, para realizar un proyecto innovador e inclusivo. Se trata de una versión de “So far away” interpretado en lenguaje de señas.

Min Yoongi, es el verdadero nombre de Suga de BTS. Foto: V Live

A través del proyecto “Donde quiera que estés, el mundo será comprensivo”, el fandom Min Suga Perú impulsó la iniciativa de crear conciencia sobre las distintas habilidades y formas de lenguaje que existen en el mundo, en especial las señas, en conmemoración del cumpleaños de Yoongi.

Los ARMY peruanos se inspiraron por un mensaje dado por Agust D, otro nombre artístico del idol de BTS, en el Weverse Magazine 2021.

“Mi objetivo es seguir haciendo música de cualquier tipo/forma”, señaló.

Aunque el lanzamiento oficial es el 8 de marzo a las 9.00 p. m. (horario peruano), los ARMY adelantaron un pequeño extracto, donde además del lenguaje de señas, también colocaron subtítulos en inglés y español.

Este es una cartilla didáctica sobre el lenguaje de señas que realizó el fandom Min Suga Perú por el cumpleaños de su idol de BTS.

Aquí puedes ver el adelanto de “So far away” de Suga en lenguaje de señas .

Mixtape de Agust D (Suga)

El 16 de agosto de 2016, Suga lanzó su primer mixtape bajo el nombre de Agust D con descarga gratuita en Soundcloud.

Portada del mixtape de Agust D. Foto: Big Hit

“So far away” es la décima canción del mixtape que fue interpretada de manera original junto a Suran y posteriormente con Jungkook y Jin.

La canción de 5 minutos con 58 segundos fue escrita por Suga y Slow Rabbit.

Aquí te dejamos la versión de Yoongi junto a Seokjin y Jungkook.