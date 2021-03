River where the moon: actores no cobrarán por grabar tras denuncias a Ji Soo

La primera decisión que se dio a conocer fue la de Lee Ji Hoon y ahora se suman a él Choi Yoo Hwa, Wang Bit Na y Kim Eun Se, quienes han declarado que no recibirán un pago por volver a grabar los capítulos de River where the moon rises tras la salida de Ji Soo por las denuncias de agresión que le imputaron.

Actores de River Where the Moon Rises. Foto: KBS

Como se recuerda, Ji Soo pidió perdón a sus fans y personas que pudieron haber sido afectadas por su comentario el pasado 3 de marzo, luego de que un internauta lo denunciara públicamente como responsable de haber cometido bullying contra sus excompañeros durante su época escolar.

El actor Ji Soo fue cancelado de River where the moon rises, drama que fue emitido desde el 15 de febrero. Foto composición LR / KBS

Ahora el elenco encabezado por Kim So Hyun y Na In Woo, elegido como reemplazo de Ji Soo en el papel de Ondal, empezarán el rodaje en los próximos días.

Los actores Lee Ji Hoon, Choi Yoo Hwa, Wang Bit Na y Kim Eun Se no recibirán honorarios y así lo informó la KBS ante el aplauso de sus miles de seguidores. “Se comunicaron con la producción para decir que no recibirán pago alguno por volver a grabar”.

River where the moon rises ya había sido rodado en un 95%, pero debido al escándalo que involucraba al actor principal decidieron rehacer todas las escenas donde participaba.

El drama todavía no tiene fecha de regreso a la pantalla (su horario habitual fue de lunes a martes a las 9.30 p. m. por KBS), pero el anuncio oficial sobre su primera emisión tras las denuncias a Ji Soo se notificarán con varias semanas de anticipación a través de un comunicado a los medios de comunicación, aseguró un productor.