Goong, 15 años: cómo lucen ahora los actores de Educando a la princesa

Entre los dramas coreanos clásicos es imposible ignorar a Princess hours (Goong). La historia del príncipe Lee Shin y la plebeya Chae Kyung conquistó al público tras su estreno en el 2006. La pareja se une por un matrimonio arreglado, pero con el tiempo nace el amor entre ellos. Todo esto sucede en una Corea ficticia, donde existe la monarquía constitucional.

La fama de Goong no solo quedó en su país de origen, sino que cruzó fronteras gracias al impulso del Hallyu (ola coreana con productos culturales) en el mundo. Su emisión al Perú llegó con el título de Educando a la princesa.

¿Cómo olvidar su OST “Perhaps love”? La canción símbolo de Princess hours ha sido reversionada por varios cantantes de K-pop y su dulce letra sigue sonando entre el público.

Goong vuelve a estar en boca de los fans de K-dramas a 15 años de su estreno tras confirmarse que una productora coreana hará un nuevo remake de la historia.

Mientras se espera noticias por el elenco que tomará la posta de este clásico, te presentamos un recuento de los actores que protagonizaron Educando a la princesa. ¿Cómo lucen ahora? ¿Qué pasó con su carrera?

Yoon Eun Hye

Princess hours fue el debut de Yoon Eun Hye en televisión y la puerta a una nueva vida. Solo un año antes (2005) se había separado de su grupo femenino Baby VOX. En su etapa de idol saboreó la fama, pero también fue víctima de sasaengs con un incidente en el que le lastimaron la córnea.

Yoon Eun Hye como Shin Chae Kyeong, una plebeya que debe adaptarse a palacio tras casarse con Lee Shin. Foto: MBC

Tras interpretar a la optimista Chae Kyung, Eun Hye consiguió otro gran papel en los dramas y protagonizó Coffee prince. En el 2007 era una de las actrices mejores pagadas en la industria.

Eun Hye continuó trabajando en dramas y películas hasta el 2015. Tuvo un descanso de dos años y comenzó a reintegrarse al espectáculo en el 2017. Su última ficción para TV fue un drama de dos episodios llamado Go go song (2019). Actualmente, tiene 36 años.

Yoon Eun Hye tiene su propio canal de YouTube. Foto: Instagram

Ju Ji Hoon

Al igual que Eun Hye, Ju Ji Hoon (nombre real Joo Young Hoon) debutó como actor en Educando a la princesa. Interpretó al príncipe heredero Lee Shin, un joven muy reservado que tenía dificultad en expresar sus emociones.

Ju Ji Hoon como el príncipe Lee Shin en Princess hours. Foto: MBC

Ji Hoon solo interrumpió su actividad entre el 2009 y el 2012, luego de ser arrestado bajo cargos de uso de éxtasis y ketamina. El actor fue sentenciado con prisión suspendida, 120 horas de servicio comunitario y una multa. Tras cumplirla, se enlistó en el servicio militar.

A su regreso, reiteró su arrepentimiento de dichas acciones. Su carrera volvió a ascender. Fue protagonista de la saga de películas Along with the gods y de la serie de Netflix Kingdom. En el 2020 estrenó el drama legal Hyena y ahora, con 38 años, filma Jirisan (Cliffhanger) para tvN.

Ju Ji Hoon en still oficial de Mountain Jiri / Jirisan. Foto: tvN

Song Ji Hyo

En Educando a la princesa, Song Ji Hyo interpretó a la bailarina de ballet Min Hyo Rin. Ella era la novia secreta del príncipe Shin, pero no accedió a casarse con él pues desea convertirse en una bailarina estrella. Cuando nota el amor de la gente a la princesa Chae Kyung, Hyo Rin se arrepiente de su decisión y trata de ganarse nuevamente el corazón de Lee Shin.

Song Ji Hyo como Min Hyo Rin en Princess hours. Foto: MBC

Además de una fructífera carrera como actriz, Song Ji Hyo es de las personalidades coreanas más famosas en Asia como miembro del programa de variedades Running man desde el 2010. Su último drama fue Was it love?, estrenado en el 2020 por JTBC y Netflix.

Kim Jeong Hoon

Kim Jeong Hoon da vida al príncipe Lee Yul, quien había sido exiliado por varios años al Reino Unido. En realidad, él también estaba en línea para ser príncipe heredero y su madre decide reclamar su lugar. Aunque al inicio Lee Yul no estaba interesado en la rivalidad, cambia de opinión al enamorarse de Chae Kyung.

Kim Jeong Hoon en Princess hours. Foto: MBC

Tras participar en Goong, Jeong Hoon actuó en dramas coreanos y chinos. Se enlistó en el ejército entre el 2009 y el 2011. Su serie para TV más reciente fue Start again de MBC en el 2016. Dos años después tuvo un cameo en la película Titanes del pacífico: uprising. Está activo en Instagram con la cuenta @kimjeonghoon0120.

Kim Jeong Hoon. Foto: Instagram

.