Ji Soo se enlistará al Ejército tras denuncias por acoso sexual y escolar

Las denuncias por acoso sexual y escolar contra el actor Ji Soo lo han colocado en las primeras planas de los medios coreanos e internacionales. Pese a que pidió perdón a las víctimas y fans, el público continuó pidiendo su retiro del mundo del entretenimiento y ahora se dio a conocer que se unirá al Ejército.

Jisoo ha trabajado en 16 K-dramas desde que debutó como actor en 2008.

Asimismo, el artista será reemplazado en el drama River where the moon rises de KBS, y se vocea que Na In Woo ocuparía su lugar dando vida al personaje Ondal.

Sobre su enlistamiento al Ejército, la agencia Keyeast informó que esta decisión no fue tomada debido al reciente destape de denuncias sobre bullying y acoso sexual, sino que ya se había conversado y solicitado en diciembre de 2020.

YTN Star dio a conocer que Ji Soo cumplirá con sus obligaciones de servicio militar a mediados de octubre. Después de completar cuatro semanas de entrenamiento básico, el actor desempeñará labores como trabajador social debido a que se sometió a una cirugía por osteomielitis aguda en 2016.

Kim Ji Soo es un actor coreano de 27 años. Foto: KeyEast

La orden judicial para el cumplimiento de esta obligación cívica de todos los varones coreanos fue publicada en diciembre del año pasado, ya que el artista nació en 1993 y tiene 29 años en Corea del Sur.

El pasado 2 de marzo, un usuario en una comunidad en línea contó sobre los supuestos abusos que vivió por varios años al ser compañero de estudios de Ji Soo. En la misma publicación, se sumaron otras denuncias por violencia y acoso sexual contra una supuesta expareja.

Ante este suceso, el 3 de marzo el actor salió a pedir disculpas al público en general alegando estar avergonzado de la actitud que tuvo cuando todavía no había ingresado al mundo del entretenimiento.